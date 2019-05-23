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Тест на знание личностей из советской истории: кто изображен на портрете?
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20 мая 2019, 11:03
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Тест: хорошо ли вы помните фильмы «Звёздные войны»?
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14 мая 2019, 04:16
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «В бой идут одни «старики»»?
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9 мая 2019, 12:59
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм «Семнадцать мгновений весны»?
Приближается 74-я годовщина победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Она стала возможна благодаря многим факторам: героизму фронтовиков, самоотверженному труду работников тыла, грамотному планированию военных операций и многому другому. Не последняя роль в победе принадлежит и разведчикам, которые, часто с …
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6 мая 2019, 10:16
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Тест: угадайте фильм с Евгением Евстигнеевым по одному кадру
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4 марта 2019, 01:12
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