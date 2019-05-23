Тест: хорошо ли вы помните фильмы «Звёздные войны»? 14 мая исполнилось 75 лет знаменитому кинорежиссеру Джорджу Лукасу. Он известен всем как создатель легендарной фантастической саги «Звездные войны». Фильмы по этой вселенной уже снимаются более 40 лет и до сих пор их производство не завершено. Фанаты любят ее за …