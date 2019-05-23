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59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани
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21 мая 2019, 01:24
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Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу
Сызранская пешеходная инфраструктура не выдерживает сильных дождей и становится травмоопасной, пишет «Маленькая Сызрань». Это ценой собственного здоровья доказала местная жительница, рассказавшая о своем «горьком опыте» в соцсетях.
Девушка гуляла с коляской и детьми в первом микрорайоне Монгоры. Путь был …
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19 мая 2019, 02:46
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«Проклятые» места: На М-5 под Сызранью «нанесли» 3 аварийно-опасных участка
Сервис «Яндекс.Карты» в режиме «пробки» начал показывать аварийно-опасные участки дороги. В окрестностях Сызрани составители обнаружили сразу три проблемных места. Все они расположены на трассе М-5 «Урал», пишет портал «Маленькая Сызрань». Первый находится на так называемой «заборовской» развилке. Второй - …
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18 мая 2019, 04:11
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18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск
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17 мая 2019, 11:46
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Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает пополнять свой Instagram интересными фото. Теперь девушка решила показать своим подписчикам, как она позирует в купальнике. Для фотосессии Ксения выбрала леопардовое бикини.
«Я всего лишь позирую в купальнике», - пишет Царицына.
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7 февраля 2019, 11:34
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В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет
Археологи рассказали об очередной очень древней находке. Сотрудники Национального института археологии и культурного наследия Марокко и Университета Оксфорда (Великобритания) при обследовании прибрежной пещеры Дар-эс-Солтан 1 обнаружили нож, выполненный из кости. Возраст артефакта оценивается примерно в 90 тысяч лет. Его удалось …
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4 октября 2018, 12:55
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Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре
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9 апреля 2018, 01:26
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Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро
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14 марта 2018, 07:19
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Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа
На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.
По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и …
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5 февраля 2018, 09:07
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На пляже в Ницце полицейские заставили мусульманку снять буркини
По настоянию четверых полицейских мусульманке пришлось снять с себя религиозный костюм для купания – буркини. Это произошло на пляже Английской набережной Ниццы. Нарушение общественного порядка обошлось женщине в 38 евро штрафа.
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24 августа 2016, 02:22
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