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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

Во вторник, 21 мая, в Сызрани произошел пожар на складе с краской и утеплителем, расположенном на улице Мира. Сигнал о возгорании поступил в 11:34, площадь пожара составила 150 кв.м. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 12:03 
21 мая 2019, 01:24
Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу

Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу

Сызранская пешеходная инфраструктура не выдерживает сильных дождей и становится травмоопасной, пишет «Маленькая Сызрань». Это ценой собственного здоровья доказала местная жительница, рассказавшая о своем «горьком опыте» в соцсетях.
 
Девушка гуляла с коляской и детьми в первом микрорайоне Монгоры. Путь был 
19 мая 2019, 02:46
«Проклятые» места: На М-5 под Сызранью «нанесли» 3 аварийно-опасных участка

«Проклятые» места: На М-5 под Сызранью «нанесли» 3 аварийно-опасных участка

Сервис «Яндекс.Карты» в режиме «пробки» начал показывать аварийно-опасные участки дороги. В окрестностях Сызрани составители обнаружили сразу три проблемных места. Все они расположены на трассе М-5 «Урал», пишет портал «Маленькая Сызрань». Первый находится на так называемой «заборовской» развилке. Второй - 
18 мая 2019, 04:11
18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

18-летний парень из Сызрани объявлен в федеральный розыск

В федеральный розыск по подозрению в крупной краже объявлен 18-летний житель Самарской области Илькин Ханоглан Оглы Агаев. По данным регионального Главка полиции, он является уроженцем поселка Павловка Ульяновской области, но в последнее время проживал в Сызрани. 
 
- Информацию о местонахождении 
17 мая 2019, 11:46
Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником

Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает пополнять свой Instagram интересными фото. Теперь девушка  решила показать своим подписчикам, как она позирует в купальнике. Для  фотосессии Ксения выбрала леопардовое бикини.

«Я всего лишь позирую в купальнике», - пишет Царицына.
7 февраля 2019, 11:34
В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет

В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет

Археологи рассказали об очередной очень древней находке. Сотрудники Национального института археологии и культурного наследия Марокко и Университета Оксфорда (Великобритания) при обследовании прибрежной пещеры Дар-эс-Солтан 1 обнаружили нож, выполненный из кости. Возраст артефакта оценивается примерно в 90 тысяч лет. Его удалось 
4 октября 2018, 12:55
Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре

Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре

В Самаре при работе на водоводе в районе Ульяновского спуска нашли деталь старинной паровой машины 19 века. Фото находки и официальный комментарий опубликовала пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы». Этот артефакт станет 
9 апреля 2018, 01:26
Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Работник пекарни в немецком Франкфурте может претендовать на звание самого честного жителя города. Он нашел в контейнере на помойке кейс, полный денег, и не задумываясь отнес его в полицию. Как оказалось, в чемодане находились 8 миллионов евро. Правда, банкноты оказались 
14 марта 2018, 07:19
Британские археологи обнаружили

Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа

На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.

По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и 

5 февраля 2018, 09:07
На пляже в Ницце полицейские заставили мусульманку снять буркини

На пляже в Ницце полицейские заставили мусульманку снять буркини

По настоянию четверых полицейских мусульманке пришлось снять с себя религиозный костюм для купания – буркини.  Это произошло  на пляже Английской набережной Ниццы.  Нарушение общественного порядка обошлось женщине в 38 евро штрафа. 
Как пишут европейские газеты,  полицейские предстали перед нарушительницей порядка, 

24 августа 2016, 02:22
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