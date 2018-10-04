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Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад
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26 сентября 2018, 02:28
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12
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Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре
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9 апреля 2018, 01:26
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В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет
Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.
Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет …
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27 марта 2018, 11:56
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Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро
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14 марта 2018, 07:19
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Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа
На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.
По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и …
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5 февраля 2018, 09:07
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Золотой овощ: Жительница Канады нашла в моркови потерянное 13 лет назад кольцо
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17 августа 2017, 02:14
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В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей
Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, …
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24 июля 2017, 07:02
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Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду
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5 сентября 2015, 08:31
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Двоих французских журналистов арестовали за шантаж короля Марокко
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28 августа 2015, 01:57
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В Марокко в ДТП с автобусом погибли 33 человека
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10 апреля 2015, 06:43