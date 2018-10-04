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Материалы по теме:

Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад

Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад

Любопытная находка попалась на днях португальским археологам. Неподалеку от Лиссабона они обнаружили на дне моря затонувший корабль. Предположительно он направлялся в страну из Индии. Судно шло далеко не с пустыми трюмами. Внутри корабля нашли специи, китайскую керамику и каури — 
26 сентября 2018, 02:28
Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад

Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад

Китайские ученые смогли доказать, что цивилизация существовала еще пять тысяч лет назад. Результаты своих исследований они представили на научной конференции в Пекине.

В течение 15 лет исследователи анализировали данные о разделении труда в обществе, классовой структуре и распределении власти. 
31 мая 2018, 08:12
Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре

Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре

В Самаре при работе на водоводе в районе Ульяновского спуска нашли деталь старинной паровой машины 19 века. Фото находки и официальный комментарий опубликовала пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы». Этот артефакт станет 
9 апреля 2018, 01:26
В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет

Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.

Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет 
27 марта 2018, 11:56
Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро

Работник пекарни в немецком Франкфурте может претендовать на звание самого честного жителя города. Он нашел в контейнере на помойке кейс, полный денег, и не задумываясь отнес его в полицию. Как оказалось, в чемодане находились 8 миллионов евро. Правда, банкноты оказались 
14 марта 2018, 07:19
Британские археологи обнаружили

Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа

На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.

По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и 

5 февраля 2018, 09:07
Золотой овощ: Жительница Канады нашла в моркови потерянное 13 лет назад кольцо

Золотой овощ: Жительница Канады нашла в моркови потерянное 13 лет назад кольцо

На юге Канады фермеры, собиравшие урожай моркови, неожиданно обнаружили обручальное кольцо, которое их 84-летняя родственница потеряла 13 лет назад. Как рассказывают зарубежные СМИ, Мэри Грэмс утратила ценное украшение, когда трудилась в саду на семейной ферме.
Это случилось в 2004 году. 

17 августа 2017, 02:14
В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, 

24 июля 2017, 07:02
Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

По последним расчётам ученых, вскоре на Ближнем Востоке может разразиться большая война за питьевую воду. Специалисты заявляют, что острая ее нехватка будет сильно ощущаться уже через 25 лет.
 
13 стран региона уже испытывают данную проблему на себе, но в 
5 сентября 2015, 08:31
Двоих французских журналистов арестовали за шантаж короля Марокко

Двоих французских журналистов арестовали за шантаж короля Марокко

Французские журналисты Эрик Лоран и Катрин Грасье написали книгу о короле Марокко Мухаммеде VI с одной единственной целью - не издавать ее. А за это они попросили 3 млн евро у главного героя произведения. Якобы в книге есть порочащие Мухаммеда 
28 августа 2015, 01:57
В Марокко в ДТП с автобусом погибли 33 человека

В Марокко в ДТП с автобусом погибли 33 человека

В Марокко попал в аварию автобус с юными спортсменами, которые возвращались с соревнований. Погибло в ДТП 33 человека. Автобус столкнулся с грузовиком лоб в лоб, после чего загорелся.
Погибшие преимущественно дети в возрасте от 10 до 14 лет.
 
 
10 апреля 2015, 06:43
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