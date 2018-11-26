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В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет
Недавно в поместье Маунт–Вернон, в котором когда-то жил первый президент США Джордж Вашингтон, была сделана интересная археологическая находка. Во время раскопок двое подростков нашли каменный топор, возраст которого составляет 6 тысяч лет. Инструмент был изготовлен индейцами, которые жили на территории …
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7 ноября 2018, 03:33
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В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет
Археологи рассказали об очередной очень древней находке. Сотрудники Национального института археологии и культурного наследия Марокко и Университета Оксфорда (Великобритания) при обследовании прибрежной пещеры Дар-эс-Солтан 1 обнаружили нож, выполненный из кости. Возраст артефакта оценивается примерно в 90 тысяч лет. Его удалось …
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4 октября 2018, 12:55
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Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад
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26 сентября 2018, 02:28
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12