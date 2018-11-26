11
54
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет

В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет

Недавно в поместье Маунт–Вернон, в котором когда-то жил первый президент США Джордж Вашингтон, была сделана интересная археологическая находка. Во время раскопок двое подростков нашли каменный топор, возраст которого составляет 6 тысяч лет. Инструмент был изготовлен индейцами, которые жили на территории 
7 ноября 2018, 03:33
В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет

В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет

Археологи рассказали об очередной очень древней находке. Сотрудники Национального института археологии и культурного наследия Марокко и Университета Оксфорда (Великобритания) при обследовании прибрежной пещеры Дар-эс-Солтан 1 обнаружили нож, выполненный из кости. Возраст артефакта оценивается примерно в 90 тысяч лет. Его удалось 
4 октября 2018, 12:55
Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад

Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад

Любопытная находка попалась на днях португальским археологам. Неподалеку от Лиссабона они обнаружили на дне моря затонувший корабль. Предположительно он направлялся в страну из Индии. Судно шло далеко не с пустыми трюмами. Внутри корабля нашли специи, китайскую керамику и каури — 
26 сентября 2018, 02:28
Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад

Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад

Китайские ученые смогли доказать, что цивилизация существовала еще пять тысяч лет назад. Результаты своих исследований они представили на научной конференции в Пекине.

В течение 15 лет исследователи анализировали данные о разделении труда в обществе, классовой структуре и распределении власти. 
31 мая 2018, 08:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх