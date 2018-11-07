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В Марокко нашли костяной нож возрастом в 90 тысяч лет
Археологи рассказали об очередной очень древней находке. Сотрудники Национального института археологии и культурного наследия Марокко и Университета Оксфорда (Великобритания) при обследовании прибрежной пещеры Дар-эс-Солтан 1 обнаружили нож, выполненный из кости. Возраст артефакта оценивается примерно в 90 тысяч лет. Его удалось …
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4 октября 2018, 12:55
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Португальские археологи нашли корабль, который затонул четыре века назад
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26 сентября 2018, 02:28
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12
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В Швейцарии нашли ботинок возрастом более 5 тысяч лет
Археологи сообщили об очередной интересной находке. На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии был обнаружен ботинок, возраст которого составляет около 5 тысяч лет.
Как сообщает ТАСС, древний артефакт изготовлен из лыка. Длинна ботинка, который очень напоминает лапоть, составляет …
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27 марта 2018, 11:56