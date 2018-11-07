Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад Китайские ученые смогли доказать, что цивилизация существовала еще пять тысяч лет назад. Результаты своих исследований они представили на научной конференции в Пекине.



В течение 15 лет исследователи анализировали данные о разделении труда в обществе, классовой структуре и распределении власти. …