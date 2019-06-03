Советская эпоха породила множество известных политических деятелей. Безусловно, результаты их работы зачастую вызывают неоднозначные оценки, но, как ни крути, они часть истории нашей страны. А хорошо ли вы помните советских политиков? Проверьте свои знания, пройдя наш тест.





