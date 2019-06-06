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77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»
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6 июня 2019, 05:10
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Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня
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6 июня 2019, 04:27
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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым
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4 июня 2019, 10:09
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Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня
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3 июня 2019, 02:51
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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»
Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники уверяли, что если клуб вылетит в …
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2 июня 2019, 11:22
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«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге
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2 июня 2019, 08:57
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