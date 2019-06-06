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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

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«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге

«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге

В воскресенье, 2 июня, самарские «Крылья Советов» принимали на своем поле «Нижний Новгород». Ответный матч за право играть в Российской премьер-лиге в сезоне 2019/2020 собрал 23 441 зрителя. Хотя в первом тайме лидировали самарцы, распечатать ворота соперника им не удалось. 
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