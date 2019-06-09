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Кубок губернатора Самарской области выиграли «Сок» и «Вятка»
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7 сентября 2018, 08:25
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Команда «СОК» из Самары стала абсолютным чемпионом КВН
Самарская команда КВН «Сок» стала абсолютным чемпионом международного союза КВН. Об этом сообщил руководитель общественного молодежного движения «Самарский КВН», чемпион высшей Лиги КВН Сергей Ларионов. Юмористы сумели перешутить своих коллег — КВН Каzахи, на съемках передачи «КВН. Встреча выпускников» в …
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27 августа 2018, 08:49
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В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд
В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление …
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24 декабря 2017, 02:29
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Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады
Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".
В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:
«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в …
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31 июля 2017, 03:50
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