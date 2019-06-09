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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Команда «СОК» из Самары стала абсолютным чемпионом КВН

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Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

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Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".

В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:

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31 июля 2017, 03:50
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