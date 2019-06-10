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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Минздрав сообщил о росте онкозаболеваний в стране
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4 февраля 2019, 04:08
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77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти
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18 июля 2018, 12:23
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Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака
Американские ученые опубликовали доклад о лабораторных исследованиях, доказавших, что приготовление блюд в поврежденной антипригарной посуде может вызвать рак. Особенно опасны царапины на тефлоновых покрытиях, оставленные, например, металлическими ложками. Микроскопические частицы вещества попадают в организм человека вместе с едой. Перфтороктановая кислота, …
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27 июня 2018, 02:21
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Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары
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13 марта 2018, 12:58
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Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары
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7 марта 2018, 02:01
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Классный час: В ирландской школе камеры наблюдения засняли «призрака»
На юго-западе Ирландии камеры видеонаблюдения в образовательном учреждении Deerpark CBS зафиксировали полтергейст. Необъяснимое шевеление и дребезжание предметов в пустом коридоре здания, попавшие на кадры, вызвали волну обсуждений в Сети.
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6 октября 2017, 12:08
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Музей за решеткой: Лучшей достопримечательностью Европы стала ирландская тюрьма
Тюрьма на ирландском острове Спайк названа лучшей достопримечательностью 2017 года в Европе. Мрачное учреждение полностью переоборудовано и готово опять принимать людей.
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3 октября 2017, 02:03
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Погребальный ритуал первых жителей Ирландии шокировал антропологов
После продолжительных изыскательских работ ученые признались, что погребальные ритуалы первых жителей Ирландии просто шокируют. Как узнали исследователи, чтобы укрепить связь умершего с общиной, его тело расчленяли.
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18 сентября 2017, 05:15
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Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно
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12 июля 2017, 04:37
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Такая работа: В Ирландии открылась вакансия обнимателя котов
Ветеринарная клиника в Дублине рассматривает кандидатуры претендентов на весьма необычную должность. Требования к соискателям озвучиваются очень специфические, при этом обязательным условием является огромная любовь к представителям семейства кошачьих и доскональное понимание их психологии.
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25 мая 2017, 02:07
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Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза
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16 мая 2017, 10:54
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