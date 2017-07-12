В Самарской области каждый четвертый пациент впервые приходит к онкологу уже на запущенной стадии. Это ведет к тому, что регион занимает лидирующие позиции в стране не только по количеству больных раком, но и по смертности. Можно ли обезопасить себя от опасного недуга?
Каждая шестая женщина, согласно статистике, на приеме у маммолога узнает о так называемой «находке». Это не обязательно может быть злокачественная опухоль, но своевременное обследование позволяет выявить болезнь на ранней стадии и предупредить ее развитие. Поэтому врачи поражаются тому, что самарцы массово отказываются от диспансеризации, в ходе которой можно совершенно бесплатно пройти осмотр.
Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики:
- Я вот вам назову по 2016 году несколько цифр и они, конечно, впечатляют. По маммографии – 1080 отказов. По ПСА – 273 отказа. По ультразвуковому исследованию 551 отказ.
Тем временем, Самарская область входит в пятерку регионов, где уровень заболеваемости раком превышает среднероссийский. Причем, сразу на четверть. В прошлом году в губернии выявлено почти 16 тысяч онкобольных, и 25% из них обратились к специалисту уже на запущенной стадии. На учете в онокодиспансере по области стоит около 90 тысяч пациентов.
Татьяна Золотарева, заместитель главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера:
- Уровень заболеваемости злокачественными образованиями – 496 на 100 тысяч населения. По данным прошлого года, колоректальный рак вышел на первое место по числу впервые выявленных пациентов, отодвинув на второе место такое заболевание, как рак легкого, который традиционно считался лидирующим у мужчин и рак молочной железы у женщин.
Рак толстой кишки развивается, как правило, у пациентов с лишним весом, страдающих гиподинамией и предпочитающих тяжелую - мясную и жирную пищу. Онкологи напоминают, что панацеи от рака нет, а способов профилактики всего четыре - здоровая пища, двигательная активность, отказ от вредных привычек плюс своевременная бесплатная для всех диспансеризация.
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