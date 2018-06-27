Американские ученые опубликовали доклад о лабораторных исследованиях, доказавших, что приготовление блюд в поврежденной антипригарной посуде может вызвать рак. Особенно опасны царапины на тефлоновых покрытиях, оставленные, например, металлическими ложками. Микроскопические частицы вещества попадают в организм человека вместе с едой. Перфтороктановая кислота, которая используется при прозводстве огнеупорных изделий, обладает токсичными и канцерогенными свойствами. У лабораторных животных она увеличила риск возникновения опухолей пищеварительной, эндокринной и репродуктивной систем. Эта новость сегодня одна из самых читаемых во Всемирной паутине.
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Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
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17 мая 2018, 07:00
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Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым
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11 мая 2018, 12:43
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Самарские ученые изобрели то, что может изменить мир
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12 апреля 2018, 02:10
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«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые
Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. …
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26 марта 2018, 04:52
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Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно
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12 июля 2017, 04:37
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Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза
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16 мая 2017, 10:54
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Новосибирские ученые создали уникальный прибор для борьбы с раком
Ученые из Новосибирского института ядерной физики создали принципиально новый прибор для борьбы с раковыми заболеваниями. Аппарат может разрушать онкообразования нейтронным излучением, при этом уровень получаемой больным радиации гораздо меньше, чем при традиционном облучении.
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30 марта 2017, 02:25
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В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака
Российским ученым удалось первым в мире вырастить специальный белок, способный бороться со всеми видами злокачественных опухолей, включая поздние стадии болезней. «Лабораторией» для создания уникального средства послужила МКС, где были размещены капиллярные трубки с исходным материалом.
Ученые всего мира, пытаясь победить рак, …
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3 марта 2017, 05:06