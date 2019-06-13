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Материалы по теме:

С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга, 13 июня, в Самарской области заметно похолодает, возможны дожди и сильный ветер. Вслед за арктическим фронтом в регион поступила холодная воздушная масса, ветер сменил направление на северное и усилился, а температура воздуха значительно понизилась. В четверг днем переменная 
13 июня 2019, 10:30
В Самарской области жару сменит похолодание

В Самарской области жару сменит похолодание

Ближе к концу недели в Самарской области станет заметно прохладнее - в четверг, вслед за арктическим фронтом в регион поступит холодная воздушная масса. Ветер изменит направление на северное и усилится, а температура воздуха значительно понизится.

В ночь на среду, 
11 июня 2019, 03:07
В Самарской области жара усилится до + 32

В Самарской области жара усилится до + 32

В начале новой рабочей недели в Самарской области сохранится малооблачная сухая погода с постепенным нарастанием жары. В понедельник, 10 июня, малооблачно без осадков, будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит +25, +30. В ночи на вторник 
10 июня 2019, 08:21
В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарской области снова стало жарко - в четверг, 6 июня, будет малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется + 25, + 30 градусов по Цельсию. В ночи на пятницу и субботу, 7 и 8 
6 июня 2019, 09:01
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры 
21 мая 2019, 12:12
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед

Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед

Спасатели замерили толщину льда на Волге в Самарской области и предупреждают жителей, что сейчас выходить на лед опасно. В нескольких районах возникли промоины, покрытие стало слоистым. Например, толщина льда на Красной Глинке всего лишь 5 см, в фарватере нашли промоины. 
11 января 2019, 08:27
Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

В Самарской области морозы продержатся до пятницы, 11 января. По прогнозу синоптиков, на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, в отдельных районах по ночам будет до -28 градусов. 
 
В ночи на четверг и 
9 января 2019, 06:03
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять скандинавский антициклон. До среды, 21 ноября, метеорологи прогнозируют местами осадки в виде снега и потепление.

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Будет дуть 
19 ноября 2018, 09:34
Зима близко: В ночь на 1 октября в Самарской области ожидаются заморозки

Зима близко: В ночь на 1 октября в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь с воскресенье на понедельник, с 30 сентября на 1 октября, в Самаре и Самарской области ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, информирует Приволжское УГМС.
 
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью будет малооблачно. Утром 
30 сентября 2018, 03:47
Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории 
15 июня 2018, 03:18
Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Выходные начнутся с ночных заморозков. В ночь на пятницу и на субботу местами ожидается до -3 градусов. Возможен град, добавили в МЧС. Но затем, по прогнозу, придет потепление. В пятницу, 
31 мая 2018, 04:04
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