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С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди
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13 июня 2019, 10:30
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В Самарской области жару сменит похолодание
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11 июня 2019, 03:07
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В Самарской области жара усилится до + 32
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10 июня 2019, 08:21
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В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30
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6 июня 2019, 09:01
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру
В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры …
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21 мая 2019, 12:12
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед
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11 января 2019, 08:27
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Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы
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9 января 2019, 06:03
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В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег
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19 ноября 2018, 09:34
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Зима близко: В ночь на 1 октября в Самарской области ожидаются заморозки
В ночь с воскресенье на понедельник, с 30 сентября на 1 октября, в Самаре и Самарской области ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, информирует Приволжское УГМС.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью будет малооблачно. Утром …
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30 сентября 2018, 03:47
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Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
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15 июня 2018, 03:18
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Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области
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31 мая 2018, 04:04
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