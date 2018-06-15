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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

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«В период с 23 по 28 февраля 2018 года местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических норм на 9° и 
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19 февраля 2018, 08:49
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