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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появились данные о новых погодных аномалиях в Самарской области
В Самарской области во второй декаде июня ожидается отклонение температуры воздуха от среднего многолетнего значения. ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало прогноз аномалии средней температуры воздуха на период с 11 до 20 июня 2018 года. Ожидается, что в регионе в эти …
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14 июня 2018, 02:38
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Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха …
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13 июня 2018, 04:29
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Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области
В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте …
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13 июня 2018, 10:23
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Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области
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31 мая 2018, 04:04
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Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область
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30 мая 2018, 02:46
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Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее
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24 мая 2018, 04:14
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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области
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23 мая 2018, 04:29
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Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область
В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без …
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3 апреля 2018, 04:48
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Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре
В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров.
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29 марта 2018, 09:36
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Аномально холодная погода ожидается в выходные в Самарской области
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22 февраля 2018, 03:27
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Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады
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19 февраля 2018, 08:49