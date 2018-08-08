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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В блогах: прощай еще один завод - на

В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса

Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь 
8 августа 2018, 05:02
Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки подозреваемому - 23-летнему Николаю Захарову.

Напомним, что малышка пропала вечером 20 июля. Она гуляла с братом-подростком, но в какой-то момент исчезла из его поля зрения. В тот же вечер поиски ребенка 
8 августа 2018, 04:53
90% страхового возмещения получили вкладчики самарского

90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"

Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Напомню, 
8 августа 2018, 04:22
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В нашей области не хватает специалистов в сфере цифровой экономики. По словам врио председателя правительства Самарской области Станислава Казарина, если регион хочет получить 10-15 % средств, которые образуются в экономике России в результате перехода на «цифровые рельсы», необходимо ежегодно к 
8 августа 2018, 03:34
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

С середины недели погода в Самарской области резко изменится. Холодный фронт из центральных районов России переместится на Среднюю Волгу и на смену жаре принесет прохладный воздух и грозовые дожди. К концу недели новый антициклон вытеснит фронтальные облачные поля, осадки прекратятся, 
8 августа 2018, 02:43
Самарцев ждут жаркие выходные

Самарцев ждут жаркие выходные

На погоду в Самарской области влияет обширный антициклон. К выходным облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса будет прогреваться и температура воздуха повысится.
 
«Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели», - говорится в сообщении Приволжского УГМС.
 
На выходных 
3 августа 2018, 10:24
В августе в Самаре может выпасть крупный град

В августе в Самаре может выпасть крупный град

Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно 
2 августа 2018, 11:07
Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе

Погода в последний месяц лета будет в России теплее, чем обычно. По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах 17,8-20,3 градуса, что на 0,5-0,8 выше средних температур для этого времени года. Месячное количество осадков не превысит 
1 августа 2018, 12:18
В Самаре на Аэродромной бомж лежал прямо на дороге и грелся от ливневки (есть фото)

В Самаре на Аэродромной бомж лежал прямо на дороге и грелся от ливневки (есть фото)

Сегодня, 30 октября, жители Советского района обнаружили, по всей видимости, бездомного мужчину, который лежал прямо на проезжей части рядом с решеткой ливневки. Фото бедолаги опубликовали в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к фотографии 
30 октября 2016, 07:00
Бесхозные ливневки Самары примут на баланс города

Бесхозные ливневки Самары примут на баланс города

В 2014-2015 годах МП г. о. Самара «Инженерные системы» должно принять на свой баланс порядка 30-40 км бесхозных сетей, сообщил директор предприятия Сергей Арзамаскин. Таким образом, по словам чиновника, в Самаре практически не останется необслуживаемых участков. Сергей Арзамаскин отметил, что 

27 февраля 2014, 09:39
В Самаре на развитие системы ливневок в 2014 году предусмотрено 5 млн рублей

В Самаре на развитие системы ливневок в 2014 году предусмотрено 5 млн рублей

Лишь 5 миллионов рублей предусмотрено в 2014 году на исполнение самарской городской целевой программы «Развитие системы дождевой канализации». Причем это средства внебюджетных источников. Хотя в рамках исполнения документа до 2022 года инвестиции в ремонт и развитие ливневок должны составить почти 

6 февраля 2014, 04:49
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