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В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса
Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь …
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8 августа 2018, 05:02
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Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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8 августа 2018, 04:53
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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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Самарцев ждут жаркие выходные
На погоду в Самарской области влияет обширный антициклон. К выходным облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса будет прогреваться и температура воздуха повысится.
«Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели», - говорится в сообщении Приволжского УГМС.
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3 августа 2018, 10:24
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В августе в Самаре может выпасть крупный град
Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно …
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2 августа 2018, 11:07
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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе
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1 августа 2018, 12:18
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В Самаре на Аэродромной бомж лежал прямо на дороге и грелся от ливневки (есть фото)
Сегодня, 30 октября, жители Советского района обнаружили, по всей видимости, бездомного мужчину, который лежал прямо на проезжей части рядом с решеткой ливневки. Фото бедолаги опубликовали в паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».
В комментариях к фотографии …
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30 октября 2016, 07:00
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Бесхозные ливневки Самары примут на баланс города
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27 февраля 2014, 09:39
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В Самаре на развитие системы ливневок в 2014 году предусмотрено 5 млн рублей
Лишь 5 миллионов рублей предусмотрено в 2014 году на исполнение самарской городской целевой программы «Развитие системы дождевой канализации». Причем это средства внебюджетных источников. Хотя в рамках исполнения документа до 2022 года инвестиции в ремонт и развитие ливневок должны составить почти …
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6 февраля 2014, 04:49