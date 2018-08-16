В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.

Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках …