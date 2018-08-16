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Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно
Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.
Надзорное ведомство …
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16 августа 2018, 09:18
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Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев
В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского …
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16 августа 2018, 09:00
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В Самаре подорожало жилье в новостройках
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16 августа 2018, 08:37
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок
В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.
Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках …
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7 августа 2018, 12:58
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Депутаты рассмотрят поправки в закон "Об оружии"
В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.
Как пояснил один из авторов законопроекта, Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент …
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27 июля 2018, 09:27
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Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани
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19 июля 2018, 11:51
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В Китае создали лазерный автомат
Китайские инженеры создали лазерный автомат. Изделие под индексом ZKZM-500 относится к оружию нелетального действия. Он может оставить сильной ожог, воспламенить одежду или топливный бак машины. Дистанция эффективного действия оружия составляет 800 метров, сообщают Известия со ссылкой на таблоид The …
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2 июля 2018, 11:32