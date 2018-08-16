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Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.

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16 августа 2018, 09:18
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Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского 
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В Самаре подорожало жилье в новостройках

В Самаре подорожало жилье в новостройках

Средняя цена новостроек в Самаре выросла. Такие данные опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Его специалисты проанализировали более 1700 предложений в сданных в эксплуатацию новых домах и зданиях высокой степени готовности. Больше всего продается однокомнатных квартир - более 1000 объектов, 
16 августа 2018, 08:37
В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего 
16 августа 2018, 05:18
За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

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Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках 

7 августа 2018, 12:58
Депутаты рассмотрят поправки в закон

Депутаты рассмотрят поправки в закон "Об оружии"

В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.

Как пояснил один из авторов законопроекта, Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент 

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Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

В Сызрани завершился судебный процесс в отношении местного жителя. Он обвинялся в совершении вооруженного налета на магазин. 22 марта он пришел в торговую точку с двумя пистолетами: пневматическим и огнестрельным. Сначала злоумышленник достал пневматику, направил ее на продавщицу и потребовал 
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В Китае создали лазерный автомат

В Китае создали лазерный автомат

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2 июля 2018, 11:32
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