3
16
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 августа 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                      .d8888b.             888b    888             .d8888b.  
                     d88P  Y88b            8888b   888            d88P  Y88b 
                     Y88b. d88P            88888b  888            Y88b. d88P 
  .d88888   .d8888b   "Y88888"    .d88888  888Y88b 888   .d8888b   "Y88888"  
 d88" 888  d88P"     .d8P""Y8b.  d88" 888  888 Y88b888  d88P"     .d8P""Y8b. 
 888  888  888       888    888  888  888  888  Y88888  888       888    888 
 Y88b 888  Y88b.     Y88b  d88P  Y88b 888  888   Y8888  Y88b.     Y88b  d88P 
  "Y88888   "Y8888P   "Y8888P"    "Y88888  888    Y888   "Y8888P   "Y8888P"  
      888                             888                                    
      888                             888                                    
      888                             888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

Стрелки часов прошли отметку 16:00, а это значит, что на «Русском радио» в Самаре начинается традиционный «Стол заказов». Ваших приветов и поздравлений в эфире ждет Светлана Столичная. Звоните в течение ближайшего часа!

Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.
7 августа 2018, 03:06
Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.

По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние 
7 августа 2018, 02:37
Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в Самаре пройдет крупный фестиваль знаменитых байков Harley Davidson. В наш город приедет огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков. Гости фестиваля смогут потрогать и даже прокатиться на любом из них. Событие 
7 августа 2018, 02:09
Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он 
7 августа 2018, 01:53
Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Под Тольятти «десятка» вытолкнула в кювет трактор с прицепами

Полицейские из Ставропольского района области выясняют подробности аварии на трассе «Ташелка - Сосновка». В понедельник, 6 августа, в 21:20 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-21104 со стороны села Ташелка в направлении Сосновки. На 1 километре трассы автомобилист не смог держаться 
7 августа 2018, 01:32
Депутаты рассмотрят поправки в закон

Депутаты рассмотрят поправки в закон "Об оружии"

В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.

Как пояснил один из авторов законопроекта, Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент 

27 июля 2018, 09:27
Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

В Сызрани завершился судебный процесс в отношении местного жителя. Он обвинялся в совершении вооруженного налета на магазин. 22 марта он пришел в торговую точку с двумя пистолетами: пневматическим и огнестрельным. Сначала злоумышленник достал пневматику, направил ее на продавщицу и потребовал 
19 июля 2018, 11:51
В Китае создали лазерный автомат

В Китае создали лазерный автомат

Китайские инженеры создали лазерный автомат. Изделие под индексом ZKZM-500 относится к оружию нелетального действия. Он может оставить сильной ожог, воспламенить одежду или топливный бак машины. Дистанция эффективного действия оружия составляет 800 метров, сообщают Известия со ссылкой на таблоид The 
2 июля 2018, 11:32
Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

В Самаре стало известно решение суда по второму фигуранту уголовного дела о получении взятки сотрудниками ФСБ. Павлу Чермашенцеву продлили арест на три месяца до 10 сентября 2018 года. Напомним, ранее было поддержано аналогичное ходатайство следователей в отношении Сергея Гудованого.
 
8 июня 2018, 04:11
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области

ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области

В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата 

1 июня 2018, 11:23
Завербованный СБУ россиянин сдался ФСБ в Самаре

Завербованный СБУ россиянин сдался ФСБ в Самаре

В Самаре в управление ФСБ России по Самарской области обратился россиянин, который сообщил о факте его вербовки сотрудниками службы безопасности Украины. 30-летний мужчина сообщил, что в августе 2016 года ездил к родственникам, проживающим «на подконтрольной Вооруженным Силам Украины части Донецкой 

30 мая 2018, 03:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх