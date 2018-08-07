В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.
Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках силовиков оказался сигнальный пистолет МР-371, переделанный под стрельбу боевыми и травматическими боеприпасами. Кроме оружия у него обнаружили 65 боевых и травматических патронов калибра 9 миллиметров и три охотничьих 12-миллиметровых боеприпаса.
В суде тольяттинец полностью признал свою вину. Служители Фемиды приговорили его к 2 годам лишения свободы условно.
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