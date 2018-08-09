На днях сотрудники регионального управления ФСБ задержали членов ОПГ, которые занимались продажей немаркированных сигарет. Злоумышленники базировались в Сызрани. 6 августа силовики провели «контрольную закупку» 7 тысяч пачек «левых» табачных изделий на 283 500 рублей. Как только предполагаемым преступникам передали 40 000 рублей предоплаты подозреваемых задержали.
По информации силовиков, сигареты закупались в Белоруссии и Казахстане. После этого их продавали в Сызрани и других окрестных территориях. Во время обысков в гаражах и складах силовики нашли 117 410 пачек сигарет разных марок.
Ущерб от работы группировки оценивается в 13 млн. рублей.
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