В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись мужчины в приказе о приеме на работу. С декабря 2016 года по август 2017 дворнику начислили зарплату на 77 тысяч рублей. Все деньги предполагаемая злоумышленница забирала себе.
Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самарской области.
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