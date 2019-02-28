В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.
Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 патронов различного калибра.
По результатам рассмотрения дела в суде Наумова приговорили к 1 году условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор вступил в законную силу.
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