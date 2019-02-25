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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с ограниченной 
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь 
25 февраля 2019, 08:48
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с 
25 февраля 2019, 07:08
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
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В России хотят «реанимировать» вытрезвители

В России хотят «реанимировать» вытрезвители

В России могут снова появиться вытрезвители, куда на некоторое время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступила одна из парламентских фракций. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом любителям "выпить лишнего" придется 

20 февраля 2019, 02:29
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты ружье 

8 февраля 2019, 12:41
У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

В Тольятти у 40-летнего местного жителя нашли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Недавно полицейские вместе с сотрудниками УФСБ побывали в его квартире в микрорайоне Поволжский. Изъятые вещи передали на экспертизу, и она показала, что пистолет конструкции Макарова относится к 
24 декабря 2018, 10:49
Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США

Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США

В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на  The New York 
19 декабря 2018, 03:23
В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артиллерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.

Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены 

3 декабря 2018, 09:07
В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске вынесли приговор местному предпринимателю. Мужчина получил срок за то, что угрожал убийством врачу-педиатру.

10 октября прошлого года медик находился возле дома на улице Шолмова, когда к нему подошел пьяный подозреваемый. Бизнесмен заявил, что врач поставил его ребенку неверный диагноз. 

20 апреля 2018, 07:58
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, 

25 января 2018, 12:32
«Калашников» создал полноценную замену пистолету Макарова

«Калашников» создал полноценную замену пистолету Макарова

Концерн «Калашников» представил новую разработку - компактный пистолет Лебедева. По мнению специалистов, ПЛ-15К может прийти на смену легендарному пистолету Макарова в армии и правоохранительных органах.
Речь идет о компактной версии полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15. Новинка отличается от базового варианта габаритами 

6 сентября 2017, 05:20
В самарском магазине изъяли и уничтожили весь элитный сыр

В самарском магазине изъяли и уничтожили весь элитный сыр

В Самаре в магазине «Гастроном №1», расположенном на улице Агибалова, изъяли около семи килограммов дорогого сыра элитных сортов, которые попали под санкционный запрет. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Изъяты следующие наименования сыров:

- Camambert, 28 коробок по 125 г (Германия);
19 июня 2017, 02:04
У самарских дачников заберут участки вдоль Волжского шоссе

У самарских дачников заберут участки вдоль Волжского шоссе

Для строительства отвода Волжского шоссе у самарских дачников заберут их участки. Постановление об утверждении проекта межевания территории между улицей Демократической и Московским шоссе опубликовано на сайте самарской мэрии. Площадь полосы отвода составит 30 гектаров. Дачные участки, которые будут изымать, занимают 

6 июня 2017, 05:11
В Самаре 36-летняя женщина пыталась пронести в суд пистолет

В Самаре 36-летняя женщина пыталась пронести в суд пистолет

36-летнюю жительницу Самары предупредили о недопустимости проноса колюще-режущих предметов и иных запрещенных вещей и веществ. Гражданка заявила, что таких вещей у нее нет. Однако, когда она проходила через рамку металлодетектора, сработал сигнал.
24 октября 2016, 03:19
В Промышленном районе Самары изъяли 520 литров водки

В Промышленном районе Самары изъяли 520 литров водки

520 литров водки изъято сотрудниками полиции и общественниками в ходе рейда, проведенного в Промышленном районе Самары. В баре на улице Александра Матросова торговали спиртным без лицензии и сопроводительных документов. Хозяину точки теперь грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. 

5 мая 2016, 03:16
Под Самарой задержали 600 кг говядины без ветеринарных документов

Под Самарой задержали 600 кг говядины без ветеринарных документов

Крупную партию мяса сомнительного происхождения изъяли в Самарской области сотрудники ГИБДД и регионального управления Россельхознадзора. Это случилось на территории Волжского района неподалеку от поселка Дубовый Умет.
600 килограммов говядины везли по трассе Уральск – Самара. Четыре туши были разделаны на 
16 февраля 2016, 03:43
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