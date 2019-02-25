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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию
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25 февраля 2019, 09:39
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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Реальные доходы населения Самарской области сокращаются
В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с …
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25 февраля 2019, 07:08
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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В России хотят «реанимировать» вытрезвители
В России могут снова появиться вытрезвители, куда на некоторое время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступила одна из парламентских фракций. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом любителям "выпить лишнего" придется …
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20 февраля 2019, 02:29
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Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области
6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты ружье …
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8 февраля 2019, 12:41
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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США
В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на The New York …
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19 декабря 2018, 03:23
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В музее Алабина представят оружие сирийских террористов
В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артиллерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.
Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены …
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3 декабря 2018, 09:07
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В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру
В Ульяновске вынесли приговор местному предпринимателю. Мужчина получил срок за то, что угрожал убийством врачу-педиатру.
10 октября прошлого года медик находился возле дома на улице Шолмова, когда к нему подошел пьяный подозреваемый. Бизнесмен заявил, что врач поставил его ребенку неверный диагноз. …
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20 апреля 2018, 07:58
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В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин
В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, …
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25 января 2018, 12:32
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«Калашников» создал полноценную замену пистолету Макарова
Концерн «Калашников» представил новую разработку - компактный пистолет Лебедева. По мнению специалистов, ПЛ-15К может прийти на смену легендарному пистолету Макарова в армии и правоохранительных органах.
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6 сентября 2017, 05:20
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В самарском магазине изъяли и уничтожили весь элитный сыр
В Самаре в магазине «Гастроном №1», расположенном на улице Агибалова, изъяли около семи килограммов дорогого сыра элитных сортов, которые попали под санкционный запрет. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Изъяты следующие наименования сыров:
- Camambert, 28 коробок по 125 г (Германия);
- …
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19 июня 2017, 02:04
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У самарских дачников заберут участки вдоль Волжского шоссе
Для строительства отвода Волжского шоссе у самарских дачников заберут их участки. Постановление об утверждении проекта межевания территории между улицей Демократической и Московским шоссе опубликовано на сайте самарской мэрии. Площадь полосы отвода составит 30 гектаров. Дачные участки, которые будут изымать, занимают …
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6 июня 2017, 05:11
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В Самаре 36-летняя женщина пыталась пронести в суд пистолет
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24 октября 2016, 03:19
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В Промышленном районе Самары изъяли 520 литров водки
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5 мая 2016, 03:16
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Под Самарой задержали 600 кг говядины без ветеринарных документов
Крупную партию мяса сомнительного происхождения изъяли в Самарской области сотрудники ГИБДД и регионального управления Россельхознадзора. Это случилось на территории Волжского района неподалеку от поселка Дубовый Умет.
600 килограммов говядины везли по трассе Уральск – Самара. Четыре туши были разделаны на …
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16 февраля 2016, 03:43
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