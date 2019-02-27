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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Венеции введут плату за въезд в исторический центр

В Венеции введут плату за въезд в исторический центр

Власти Венеции пошли на интересный шаг. Они решили собирать с туристов деньги за въезд в исторический центр города. Система должна заработать с 1 мая.

По словам городских властей, новая мера необходима для регулирования туристического потока, который захлестывает Венецию каждый 
27 февраля 2019, 01:49
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года 
26 февраля 2019, 10:42
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.

«Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались там отходы, - напомнил глава государства. - Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, 

25 февраля 2019, 06:01
В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном 

23 февраля 2019, 01:21
Коммунальщики рассказали об особенностях работы во время порывов на теплосетях

Коммунальщики рассказали об особенностях работы во время порывов на теплосетях

Коммунальщики рассказали, что самое трудное в работе управляющих компаний во время зимних порывов на теплотрассе. Чем опасна незаконная перепланировка квартир и почему сараи нельзя сооружать в подвалах – об этом смотрите в программе «ЖКХ: вопросы и ответы» на телеканале «ТЕРРА» 

22 февраля 2019, 03:50
Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?

Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?

В Самаре работает только одно предприятие, которое перерабатывает ртутные бытовые отходы, среди которых — лампы и градусники.

Эти отходы входят в категорию повышенной опасности. Юридические лица заключают договоры и платят за их переработку.
Обычные граждане могут принести лампочки и 
21 февраля 2019, 12:02
С 1 июля отопление подорожает на 3%

С 1 июля отопление подорожает на 3%

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 

20 февраля 2019, 05:16
«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.

По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового 

14 февраля 2019, 10:13
Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Самарской области может быть пересмотрен уже в сентябре. Причем, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Регоператор должен предоставить целый набор сведений - объем вывезенного, затраты на перевозки и прочее. На основании этой 
30 января 2019, 07:28
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно 

21 января 2019, 08:52
Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. В первом полугодии он составит 598 рублей, во втором — 627. В сумму заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное 
10 декабря 2018, 09:39
Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе 2018 года самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло. «ЭнергосбыТ Плюс Самара» продублирует «платежки» для удобства клиентов, сообщила пресс-службе «Т Плюс». Предварительные квитанции жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска уже получили в рамках акции «В Новый год – без 
28 декабря 2017, 09:58
За автобусы для самарцев придется доплатить

За автобусы для самарцев придется доплатить

Муниципальному предприятию Самары «Пассажирский автомобильный транспорт» придется заплатить пени по иску «Межрегиональной лизинговой компании».

Как следует из решения областного Арбитражного суда, два года назад последняя передала муниципалитету 82 автобуса «ЛиАЗ». Однако, «Пассажиравтотранс» несвоевременно провел платеж за январь этого года, предусмотренный договором 

25 июля 2017, 08:07
Сотни недовольных граждан

Сотни недовольных граждан "осадили" офис самарского фонда капремонта

В сентябре - октябре собственники квартир получили квитанции с новой строкой - "пени".
Штрафные санкции начислены за просрочку ежемесячных взносов. Многие не согласны оплачивать неустойки, так как все долги перед регоператором погасили ранее. Специалисты фонда капремонта рассказали, что предлагали  жителям 

17 октября 2016, 07:05
В квитанциях за коммунальные услуги появится новая строка

В квитанциях за коммунальные услуги появится новая строка

Отдельный счет будет выставляться за сбор и вывоз твердых бытовых отходов, поскольку  этим займутся выбранные по результатам конкурсов региональные операторы. За утилизацию мусора жители платят и сейчас. Сумма входит в графу «за содержание и ремонт жилого помещения». Ту самую, размер 
20 февраля 2016, 05:27
Перетасовки в платежках

Перетасовки в платежках

С 1 апреля  строки «на общедомовые нужды» в  коммунальных квитанциях больше не будет. Соответствующие изменения уже внесены в жилищный кодекс. На эту статью расходов установят специальные нормативы. Отметим, сейчас 80% претензий населения по  поводу начисления платежей связаны именно с этой 
20 февраля 2016, 05:20
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