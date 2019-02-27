Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. По информации ЭСР, абонентская база клиентов будет сформирована на основании данных, предоставленных Росреестром, муниципальными образованиями и управляющими организациями. В области до сих пор нет единого органа, который бы объединил, хранил и поддерживал в рабочем состоянии реестр по зарегистрированным жителям и площадям жилых помещений.
Ситуация в Самарской области не уникальна, сетуют в "ЭкоСтройРесурсе", подобная выверка данных идет у всех региональных операторов в Российской Федерации. Ожидается, что в течение нескольких месяцев пройдет полная отладка процесса формирования базы и рассылки корректных квитанций. В дальнейшем платежки за прошедший месяц будут доставляться жителям губернии с 1 по 10 число каждого месяца "Почтой России".
|
В Венеции введут плату за въезд в исторический центр
|
27 февраля 2019, 01:49
|
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
|
27 февраля 2019, 12:43
|
Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?
|
26 февраля 2019, 10:42
|
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
|
26 февраля 2019, 01:53
|
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
|
26 февраля 2019, 08:52
|
В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.
|
25 февраля 2019, 06:01
|
В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов
В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном …
|
23 февраля 2019, 01:21
|
Коммунальщики рассказали об особенностях работы во время порывов на теплосетях
|
22 февраля 2019, 03:50
|
Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?
|
21 февраля 2019, 12:02
|
С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
|
20 февраля 2019, 05:16
|
«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет
В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.
По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового …
|
14 февраля 2019, 10:13
|
Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть
|
30 января 2019, 07:28
|
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей
В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно …
|
21 января 2019, 08:52
|
Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека
|
10 декабря 2018, 09:39
|
Самарская область тормозит «мусорную реформу»
|
6 июня 2018, 07:02
|
В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло
|
28 декабря 2017, 09:58
|
За автобусы для самарцев придется доплатить
Муниципальному предприятию Самары «Пассажирский автомобильный транспорт» придется заплатить пени по иску «Межрегиональной лизинговой компании».
Как следует из решения областного Арбитражного суда, два года назад последняя передала муниципалитету 82 автобуса «ЛиАЗ». Однако, «Пассажиравтотранс» несвоевременно провел платеж за январь этого года, предусмотренный договором …
|
25 июля 2017, 08:07
|
Сотни недовольных граждан "осадили" офис самарского фонда капремонта
В сентябре - октябре собственники квартир получили квитанции с новой строкой - "пени".
|
17 октября 2016, 07:05
|
В квитанциях за коммунальные услуги появится новая строка
|
20 февраля 2016, 05:27
|
Перетасовки в платежках
|
20 февраля 2016, 05:20
Мы Вам перезвоним!