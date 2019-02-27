В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.

По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового …