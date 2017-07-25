Муниципальному предприятию Самары «Пассажирский автомобильный транспорт» придется заплатить пени по иску «Межрегиональной лизинговой компании».
Как следует из решения областного Арбитражного суда, два года назад последняя передала муниципалитету 82 автобуса «ЛиАЗ». Однако, «Пассажиравтотранс» несвоевременно провел платеж за январь этого года, предусмотренный договором лизинга.
В ответ МЛК подала иск в суд и потребовала заплатить ей почти 19,5 миллиона рублей - из них более 14 миллионов сам платеж и еще 5 миллионов пени - а также вернуть все автобусы.
Впрочем, еще до вынесения решения суда, от последнего пункта истец отказался, зато размер пени вырос почти до 18 миллионов 300 тысяч рублей. Представители же «Пассажиравтотранса» посчитали, что неустойка едва превышает полмиллиона.
После долгих разбирательств, суд решил, что муниципальному предприятию все-таки придется заплатить МЛК. Впрочем, сумму иска он уменьшил ровно в 10 раз до 1 миллиона 800 тысяч рублей. При этом «Межрегиональная лизинговая компания» может обжаловать решение в вышестоящей инстанции.
|
Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк
|
25 июля 2017, 07:00
|
В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов
|
24 июля 2017, 08:52
|
В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей
В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на …
|
19 июля 2017, 03:03
|
Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус
Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
|
26 июня 2017, 11:21
|
В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной
|
22 июня 2017, 05:13
|
Сотни недовольных граждан "осадили" офис самарского фонда капремонта
В сентябре - октябре собственники квартир получили квитанции с новой строкой - "пени".
|
17 октября 2016, 07:05