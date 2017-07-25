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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

В среду, 26 июля, в Самаре перекроют половину дороги на Московском шоссе по направлению «из города» - на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова. Напомним, там начнется следующий этап строительства кольцевой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. До 

25 июля 2017, 07:00
В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

Проезд по Волжскому шоссе на участке, примыкающем к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщили в мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута №45. Теперь они будут курсировать по следующей схеме:

В направлении 
24 июля 2017, 08:52
В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Самаре обновят 90 остановочных павильонов за 7,5 млн рублей

В Куйбышевском, Железнодорожном, Ленинском, Самарском, Промышленном и Октябрьском районах региональной столицы обновят почти 90 остановочных павильонов. Конкурс на выполнение этой работы выиграл «Саратовский металлообрабатывающий завод». За это ему заплатят 7,5 миллионов бюджетных рублей. К слову, стартовая цена контракта была на 

19 июля 2017, 03:03
Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Первый пошёл: На Дальнем Востоке запустят первый в России беспилотный автобус

Дальневосточный федеральный университет и «Бакулин Моторс Групп» осуществят испытания беспилотного автобуса «MatrЕshka» на острове Русском, информирует Nation News. Это полностью автономное транспортное средство, разработанное в Сколково. Там же состоялись и самые первые испытания.
Беспилотник может перевозить пассажиров и грузы, а 

26 июня 2017, 11:21
В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В четверг, 22 июня, в Самаре на улице Ново-Вокзальной перекрыли движение трамваев. Причина – ДТП на рельсах. На перекрестке с улицей Стара-Загорой столкнулись два автобуса и внедорожник. Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Участниками аварии стали «Шевроле Нива», маршрутка и 

22 июня 2017, 05:13
Сотни недовольных граждан

Сотни недовольных граждан "осадили" офис самарского фонда капремонта

В сентябре - октябре собственники квартир получили квитанции с новой строкой - "пени".
Штрафные санкции начислены за просрочку ежемесячных взносов. Многие не согласны оплачивать неустойки, так как все долги перед регоператором погасили ранее. Специалисты фонда капремонта рассказали, что предлагали  жителям 

17 октября 2016, 07:05
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