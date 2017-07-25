В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов Проезд по Волжскому шоссе на участке, примыкающем к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщили в мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута №45. Теперь они будут курсировать по следующей схеме:



В направлении …