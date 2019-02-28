Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду По последним расчётам ученых, вскоре на Ближнем Востоке может разразиться большая война за питьевую воду. Специалисты заявляют, что острая ее нехватка будет сильно ощущаться уже через 25 лет.



13 стран региона уже испытывают данную проблему на себе, но в …