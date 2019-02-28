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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
28 февраля 2019, 12:50
Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Стало известно, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо» - он проведет там весеннюю часть этого сезона. В четверг, 28 февраля, он прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба. 
28 февраля 2019, 12:22
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
28 февраля 2019, 11:57
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.

Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 

28 февраля 2019, 11:00
У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из колонии в Мордовии. Его встречала целая толпа - помимо жены и детей у ворот исправительного учреждения его ждали представители прессы. 
 
 - Такой вот я - полковник Квачков, мое состояние - к походу и бою 
19 февраля 2019, 12:57
Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. 
13 февраля 2019, 02:01
Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области

6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты ружье 

8 февраля 2019, 12:41
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

В Тольятти у 40-летнего местного жителя нашли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Недавно полицейские вместе с сотрудниками УФСБ побывали в его квартире в микрорайоне Поволжский. Изъятые вещи передали на экспертизу, и она показала, что пистолет конструкции Макарова относится к 
24 декабря 2018, 10:49
Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.

Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке 
27 сентября 2018, 03:21
В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»

В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»

Вчера, 22 декабря, в Алеппо в Сирии в честь годовщины освобождения города от боевиков из террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ) впервые прошла акция «Бессмертный полк».
 
Жители сирийского мегаполиса во время шествия несли портреты российских военнослужащих, которые погибли 
23 декабря 2017, 02:56
Самарским детям расскажут о войне

Самарским детям расскажут о войне

Завтра в Самарской областной детской библиотеке пройдет Восьмая Международная акция «Читаем детям о войне». Лучшие литературные произведения, посвященные Великой Отечественной, будут зачитываться непрерывно в течение 24 часов.
В учреждении организуют три площадки - для дошкольников, учеников четвертого класса и шестого. 

3 мая 2017, 02:02
Россия и Сирия снимут первый совместный фильм под названием «Пальмира»

Россия и Сирия снимут первый совместный фильм под названием «Пальмира»

Режиссер первого совместного российско-сирийского фильма «Пальмира» Иван Болотников собирается приступить к съемкам в конце 2017 года. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
Подготовительный этап создания картины стартует уже осенью. По словам режиссера, в этом международном проекте будут задействованы кинематографисты Ливана, Франции 

17 апреля 2017, 09:03
В блогах: день памяти Сергея Морозова

В блогах: день памяти Сергея Морозова

Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков 
9 марта 2017, 05:23
Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии

Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии

Ученые из Института археологии РАН презентовали книгу, где обобщен опыт многолетних исследований поселения Телль Хазна I в сирийской провинции аль-Хасеке, которое появилось в начале 4 тысячелетия до н.э.. Это уже второй том книги, первый вышел в 2004 году.
Ученые исследовали 

1 ноября 2016, 05:46
Ученые: в античности была «нулевая мировая война»

Ученые: в античности была «нулевая мировая война»

Оказывается, как выяснили исследователи, до первой и второй мировых войн была еще одна – «нулевая мировая война», так ее именовали историки. При этом, как они утверждают, известная Троянская война оказалась «финальной сценой» этого античного глобального противостояния. Об этом, в частности, 

13 мая 2016, 04:47
Ученые: причиной новой войны будет космический мусор

Ученые: причиной новой войны будет космический мусор

Ученые выдвинули версию, согласно которой из-за мусора может начаться война в космосе и на Земле. На земной орбите за многие годы его скопилось довольно много. Он, в частности, становится причиной поломки военных спутников. И это, говорят эксперты, может стать причиной 
25 января 2016, 11:55
Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

По последним расчётам ученых, вскоре на Ближнем Востоке может разразиться большая война за питьевую воду. Специалисты заявляют, что острая ее нехватка будет сильно ощущаться уже через 25 лет.
 
13 стран региона уже испытывают данную проблему на себе, но в 
5 сентября 2015, 08:31
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