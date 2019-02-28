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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске
Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его …
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28 февраля 2019, 12:50
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Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»
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28 февраля 2019, 12:22
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
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28 февраля 2019, 11:57
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В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
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28 февраля 2019, 11:00
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У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу
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19 февраля 2019, 12:57
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Из Самарской области выдворили лидера исламистов
Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. …
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13 февраля 2019, 02:01
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Браконьеры на «крузаке» расстреляли трех косуль в Самарской области
6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты ружье …
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8 февраля 2019, 12:41
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»
Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.
Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке …
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27 сентября 2018, 03:21
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В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»
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23 декабря 2017, 02:56
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Самарским детям расскажут о войне
Завтра в Самарской областной детской библиотеке пройдет Восьмая Международная акция «Читаем детям о войне». Лучшие литературные произведения, посвященные Великой Отечественной, будут зачитываться непрерывно в течение 24 часов.
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3 мая 2017, 02:02
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Россия и Сирия снимут первый совместный фильм под названием «Пальмира»
Режиссер первого совместного российско-сирийского фильма «Пальмира» Иван Болотников собирается приступить к съемкам в конце 2017 года. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
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17 апреля 2017, 09:03
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В блогах: день памяти Сергея Морозова
Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков …
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9 марта 2017, 05:23
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Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии
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1 ноября 2016, 05:46
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Ученые: в античности была «нулевая мировая война»
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13 мая 2016, 04:47
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Ученые: причиной новой войны будет космический мусор
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25 января 2016, 11:55
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Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду
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5 сентября 2015, 08:31
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