5
40
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в 
16 мая 2019, 03:10
Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги

Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги

Комичная ситуация случилась на днях в Тольятти. Местный житель заявил в полицию о пропаже автомобиля. ВАЗ-21065 был припаркован на неохраняемой стоянке и внезапно исчез. Ущерб автовладелец оценил в 50 тысяч рублей. Оперативный дежурный отправил ориентировку подразделениям полиции и Росгвардии.
1 мая 2019, 01:39
В Тольятти неизвестные похитили 5,5 млн рублей из офиса «Миндаля»

В Тольятти неизвестные похитили 5,5 млн рублей из офиса «Миндаля»

В Тольятти обокрали центральный офис торговой сети "Миндаль" на улице Громовой, пишут сегодня региональные СМИ. Компания считается аффилированной депутату губдумы Владимиру Дуцеву. По предварительной информации, хищение было совершено в ночь с 18 на 19 апреля. Неизвестные злоумышленники отжали решетки и 
24 апреля 2019, 08:00
Трое турок украли шубу и попытались совратить манекен

Трое турок украли шубу и попытались совратить манекен

Полицейские турецкого города Анталья разбираются в обстоятельствах необычной кражи. Неизвестные злоумышленники забрались в магазин и стащили шубу. Во время осмотра места происшествия правоохранители обратили внимание, что манекен, на который был накинут товар, буквально «залапан».

Записи с камер видеонаблюдения раскрыли 
12 апреля 2019, 12:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх