Жадность фраеров сгубила: В Тольятти подростки угнали машину и толкали ее вдоль дороги Комичная ситуация случилась на днях в Тольятти. Местный житель заявил в полицию о пропаже автомобиля. ВАЗ-21065 был припаркован на неохраняемой стоянке и внезапно исчез. Ущерб автовладелец оценил в 50 тысяч рублей. Оперативный дежурный отправил ориентировку подразделениям полиции и Росгвардии.

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