Сотрудниками полиции Сызрани установлен и задержан местный житель, подозреваемый в открытом хищении товара из торгового центра города.
В отдел полиции «Сызранское» поступило сообщение от управляющей одного из сетевых магазинов одежды, расположенном в ТЦ по проспекту 50 лет Октября. Бизнес-леди рассказала, что неизвестный мужчина совершил на торговом объекте открытое хищение товара.
Как установили сотрудники полиции, в дневное время в магазин зашел мужчина, который походив по залу, схватил со стеллажа 12 мужских футболок и выбежал на улицу.
Полицейские выяснили: к преступлению может быть причастен 33-летний сызранец, ранее судимый за разбой. Вскоре оперативники задержали злодея.
Во время опроса подозреваемый раскаялся в содеянном, признал свою вину, выразил готовность сотрудничать с дознанием и пояснил, что распорядился похищенным товаром по собственному усмотрению: часть раздал, часть выкинул
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь «благодетелю», ранее судимому за разбой, придется снова отправиться в «командировку в места не столь отдаленные». Годиков эдак на 4.
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