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В блогах: на самарчанку упали куски балкона
Блогер Анна Носова предупреждает, что в Самаре на голову падают не только сосульки, но в некоторых случаях и балконы. Есть фото. "Слава богу, балкон на меня не свалился, но вот его отдельные части пролетели перед моим носом. Настоящую угрозу …
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9 марта 2017, 05:17
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В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной
Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или …
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9 марта 2017, 05:13
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка
Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, …
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9 марта 2017, 10:16
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В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных
Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был …
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9 марта 2017, 10:11
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В Самаре отметили День защитника Отечества
В Самарской области вместе со всей страной отметили День защитника Отечества. Кульминация праздника прошла на площади Славы, где состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у «Скорбящей матери-Родины». Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч человек: руководители региона, ветераны, участники …
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27 февраля 2017, 05:14
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В блогах: в Самаре застолбят память об Устинове
Блогер Игорь Кондратьев сообщает, что в Самаре все-таки "застолбят память об Устинове". "Более 30 лет любая информация о великом нашем земляке - бывшем министре обороны СССР, маршале, дважды Герое Соцтруда, Герое Советского Союза, кавалере 11 орденов Ленина - в …
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16 февраля 2017, 07:55
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В Самаре почтили память погибших на службе полицейских
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10 февраля 2017, 02:36
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Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна
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7 февраля 2017, 10:49
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Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии
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1 ноября 2016, 05:46
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В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото
Сегодня, 1 августа, в сирийской провинции Идлиб возле населенного пункта Телль-Султан с земли был подбит военно-транспортный вертолет Ми-8 военно-космических сил России. Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту находились 3 члена экипажа …
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1 августа 2016, 10:19
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Погибших в Сирии пилотов из сызранского училища похоронят на родине
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11 июля 2016, 01:23
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В Сирии геройски погибли два выпускника Сызранского вертолетного училища, есть фото и видео
Гибель лётчиков-инструкторов Ряфагата Хабибуллина и Евгения Долгина, которые находились в сбитом в сирийском вертолете Ми-25, подтвердили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.
Как сообщает портал ktv-ray.ru, оба летчика являлись выпускники Сызранского вертолётного училища 1988 и 2014 годов.
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10 июля 2016, 02:02