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В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка

Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, 

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В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

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В Самаре отметили День защитника Отечества

В Самаре отметили День защитника Отечества

В Самарской области вместе со всей страной отметили День защитника Отечества. Кульминация праздника прошла на площади Славы, где состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у «Скорбящей матери-Родины». Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч человек: руководители региона, ветераны, участники 

27 февраля 2017, 05:14
В блогах: в Самаре застолбят память об Устинове

В блогах: в Самаре застолбят память об Устинове

Блогер Игорь Кондратьев сообщает, что в Самаре все-таки "застолбят память об Устинове". "Более 30 лет любая информация о великом нашем земляке - бывшем министре обороны СССР, маршале, дважды Герое Соцтруда, Герое Советского Союза, кавалере 11 орденов Ленина - в 
16 февраля 2017, 07:55
В Самаре почтили память погибших на службе полицейских

В Самаре почтили память погибших на службе полицейских

10 февраля - день памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ровно 18 лет назад потрясший всю страну пожар в областном МВД унес жизни 57 человек. 
10 февраля 2017, 02:36
Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна

Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна

Сон требуется людям не только для отдыха, но и для систематизирования информации, полученной в течение дня. Так утверждают ученые из шведского университета в Уппсале.
Исследователи выяснили, что в процессе ночного отдыха мозг человека сжимает все полученные данные для последующего хранения, 

7 февраля 2017, 10:49
Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии

Российские археологи издали книгу о древнейшем селении людей в Сирии

Ученые из Института археологии РАН презентовали книгу, где обобщен опыт многолетних исследований поселения Телль Хазна I в сирийской провинции аль-Хасеке, которое появилось в начале 4 тысячелетия до н.э.. Это уже второй том книги, первый вышел в 2004 году.
Ученые исследовали 

1 ноября 2016, 05:46
В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото

В Сирии вновь погибли выпускники Сызранского вертолетного училища, есть фото

Сегодня, 1 августа, в сирийской провинции Идлиб возле населенного пункта Телль-Султан с земли был подбит военно-транспортный вертолет Ми-8 военно-космических сил России. Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо. На борту находились 3 члена экипажа 
1 августа 2016, 10:19
Погибших в Сирии пилотов из сызранского училища похоронят на родине

Погибших в Сирии пилотов из сызранского училища похоронят на родине

Погибших в Сирии выпускников Сызранского вертолетного училища похоронят на родине. Лейтенанта Евгения Долгина - в Саратове, полковник Ряфагать Хабибуллин (на фото) будет предан земле в селе Вязовый Гай Ульяновской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в минувшую пятницу летчики на «Ми-25» помогли 

11 июля 2016, 01:23
В Сирии геройски погибли два выпускника Сызранского вертолетного училища, есть фото и видео

В Сирии геройски погибли два выпускника Сызранского вертолетного училища, есть фото и видео

Гибель лётчиков-инструкторов Ряфагата Хабибуллина и Евгения Долгина, которые находились в сбитом в сирийском вертолете Ми-25, подтвердили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Как сообщает портал ktv-ray.ru, оба летчика являлись выпускники Сызранского вертолётного училища 1988 и 2014 годов.
10 июля 2016, 02:02
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