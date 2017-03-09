Погибших в Сирии выпускников Сызранского вертолетного училища похоронят на родине. Лейтенанта Евгения Долгина - в Саратове, полковник Ряфагать Хабибуллин (на фото) будет предан земле в селе Вязовый Гай Ульяновской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в минувшую пятницу летчики на «Ми-25» помогли …