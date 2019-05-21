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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу
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22 мая 2019, 07:10
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Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов
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20 мая 2019, 01:56
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Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре
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17 мая 2019, 05:35
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»
В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное …
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17 мая 2019, 01:25
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У жителя Самарской области нашли автомат Калашникова и 1,5 кг взрывчатого вещества
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27 марта 2019, 03:19
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У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов
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19 марта 2019, 01:08
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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии
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28 февраля 2019, 01:24
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В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
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28 февраля 2019, 11:00
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Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани
В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая …
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10 мая 2018, 10:01
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