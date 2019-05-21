Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре Что и требовалось доказать - всё тайное рано или поздно становится явным, особенно когда это касается махинаций с государственной землей. Самарский областной суд поставил точку в споре по поводу права собственности на 7 соток … земли на территории Дубков на Барбошиной поляне.