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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу

9 лет для Махлаев: в Тольятти проходят прения сторон по громкому уголовному делу

Прокуратура просит посадить бывших руководителей завода «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев на 9 лет. А их коллегу Евгения Королева - на 8. В настоящее время в Комсомольском районном суде Автограда проходят прения сторон по уголовному делу о многомиллиардном хищении продукции 
22 мая 2019, 07:10
Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов

Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов

Для рассмотрения в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Самары, которая зарегистрировала в своей квартире 8 иностранных граждан. По версии следствия, она оформляла документы с октября прошлого года по январь нынешнего. Сейчас женщина стала фигурантом уголовного дела по ст. 
20 мая 2019, 01:56
Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре

Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре

Что и требовалось доказать - всё тайное рано или поздно становится явным, особенно когда это касается махинаций с государственной землей. Самарский областной суд поставил точку в споре по поводу права собственности на 7 соток 
земли на территории Дубков на Барбошиной поляне. 
17 мая 2019, 05:35
В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное 
17 мая 2019, 01:25
У жителя Самарской области нашли автомат Калашникова и 1,5 кг взрывчатого вещества

У жителя Самарской области нашли автомат Калашникова и 1,5 кг взрывчатого вещества

В одном из поселков Волжского района правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. У мужчины изъяли автомат Калашникова и боекомплект к нему. По словам начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области – полковника внутренней службы Сергея Гольдштейна, 
27 марта 2019, 03:19
У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов

У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов

У жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия. Как сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области, это было сделано во время комплекса оперативно-разыскных мероприятий 26 февраля. 52-летний мужчина хранил в своем частном доме в Красноглинском районе автомат Калашникова, нарезной 
19 марта 2019, 01:08
У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

В субботу, 9 марта, в областную столицу приедет поезд с изъятыми у незаконных вооруженных формирований в Сирии трофеями. На самарском вокзале состав будет в 11:00, в Самаре он задержится на два часа. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, акция «Сирийский перелом» 
28 февраля 2019, 01:24
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.

Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 

28 февраля 2019, 11:00
Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани

Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани

В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая 
10 мая 2018, 10:01
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