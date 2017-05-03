Завтра в Самарской областной детской библиотеке пройдет Восьмая Международная акция «Читаем детям о войне». Лучшие литературные произведения, посвященные Великой Отечественной, будут зачитываться непрерывно в течение 24 часов.
В учреждении организуют три площадки - для дошкольников, учеников четвертого класса и шестого. Рассказы для каждой свои - они подбирались, учитывая возрастные и психологические особенности детей, чтобы они нашли отклик в душе юных слушателей. Начнется мероприятие в 11 часов.
Также в этот день чтения книг о войне пройдут в детских домах, социальных приютах, больницах, санаториях, школах-интернатах и учреждении системы МВД региона.
|
Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?
Правительство России разрешит усыновлять детей ВИЧ-инфицированным. Как пишут федеральные СМИ, соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева будет опубликовано 2 мая.
Документ подразумевает, что граждане с вирусом иммунодефицита будут иметь право на усыновление в случае, если они проходят терапию и не …
|
28 апреля 2017, 02:30
|
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей
Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, …
|
27 апреля 2017, 03:48
|
Сергей Шнуров запишет альбом детских песен
|
27 апреля 2017, 09:12
|
Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов
|
24 апреля 2017, 04:16
|
Британская писательница едет в Сибирь в поисках потерянных пианино
Писательница из Британии София Робертс отправилась в Сибирь, чтобы изучить старинные пианино. Об этом она рассказала в недавнем интервью. В поисках раритетных инструментов, которые попадут в книгу под названием "Затерянные пианино Сибири”, литератор посетит Барнаул и Новосибирск.
|
16 января 2017, 03:01
|
Эксперты составили рейтинг самых читающих российских городов
|
26 декабря 2016, 02:23
|
В блогах: в самарской школе детям выдали странные книги
Блогер Евгений Силантьев рассказал, что в одной из школ Октябрьского района Самары ученикам 9-го класса выдали книги для подготовки к экзаменам с вырезанными страницами ответов на задания. "Пособия, между прочим, реализовали по цене 300 рублей. 10 страниц вырезаны! Вопрос: …
|
22 ноября 2016, 05:34
|
Ученые назвали причины, по которым стоит читать книги
|
21 ноября 2016, 01:43
|
Ученые: в античности была «нулевая мировая война»
|
13 мая 2016, 04:47
|
Ученые: причиной новой войны будет космический мусор
|
25 января 2016, 11:55
|
Администрация Самары потратит на ремонт библиотек 40 миллионов рублей
|
9 сентября 2015, 05:38
|
Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду
|
5 сентября 2015, 08:31
|
В Самаре пройдет фестиваль антивоенных фильмов «Тишина»
В среду, 2 сентября, в Самаре откроется международный фестиваль антивоенных фильмов «Тишина». Он приурочен к 70-летию со дня окончания Второй мировой войны.
Зрителям будут представлены ленты, рекомендованные к показу посольствами стран, дипломатические миссии которых работали в Куйбышеве в военные …
|
31 августа 2015, 10:15
|
В блогах: самарцы и поляки проведут совместную «Библионочь»
|
8 апреля 2015, 09:52
|
Новости блогов: самарское ГУ МВД возрождает библиотеку
Блогер alexeagle007 сообщил, что областной главк полиции призвал граждан региона принять участие в благотворительной акции «Возродим библиотеку». Имеется в виду конкретное учреждение, над которым сотрудники самарских органов внутренних дел осуществляют шефство. Библиотека расположена в Веденском районе Чеченской Республики, и ей …
|
10 марта 2015, 08:59
|
Новости блогов: в Самаре уничтожают книги
|
9 февраля 2015, 04:51