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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?

Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?

Правительство России разрешит усыновлять детей ВИЧ-инфицированным. Как пишут федеральные СМИ, соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева будет опубликовано 2 мая.

Документ подразумевает, что граждане с вирусом иммунодефицита будут иметь право на усыновление в случае, если они проходят терапию и не 

28 апреля 2017, 02:30
В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

В Самаре открылся центр для обучения особенных детей

Там будут заниматься ребята с ДЦП, нарушениями зрения, слуха и речи. Специальный класс создан на базе городской школы № 101. Он оснащен тактильной клавиатурой для детей, страдающих детским церебральным параличом, оборудованием для слабослышащих и незрячих учащихся, коммуникаторами для невербального общения, 

27 апреля 2017, 03:48
Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Известный музыкант Сергей Шнуров поделился планами о подготовке альбома с детскими песнями. Лидер группы «Ленинград» говорит, что уже давно задумал студийный альбом с композициями для детской аудитории.
Напомним, эпатажный исполнитель в 2016 году вынес на суд зрителей композицию для передачи 

27 апреля 2017, 09:12
Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

В Самаре прошли веселые и яркие соревнования самых маленьких спортсменов. В одном из торгово-развлекательных центров города состоялся «Бэби-кросс», в котором приняли участие более 80 юных самарцев - в возрасте от семи месяцев до двух лет.

Преодолевать заданную дистанцию в 
24 апреля 2017, 04:16
Британская писательница едет в Сибирь в поисках потерянных пианино

Британская писательница едет в Сибирь в поисках потерянных пианино

Писательница из Британии София Робертс отправилась в Сибирь, чтобы изучить старинные пианино. Об этом она рассказала в недавнем интервью. В поисках раритетных инструментов, которые попадут в книгу под названием "Затерянные пианино Сибири”, литератор посетит Барнаул и Новосибирск.
В путешествии женщину 

16 января 2017, 03:01
Эксперты составили рейтинг самых читающих российских городов

Эксперты составили рейтинг самых читающих российских городов

Эксперты компании МТС представили рейтинг наиболее читающих российских городов. Исследование проводилось на основе сервиса «МТС Книги» в городах-миллионниках.
На первой строке списка расположилась Казань. За столицей Татарстана идут Ростов и Екатеринбург. На 4 и 5 месте - Самара и Красноярск.

26 декабря 2016, 02:23
В блогах: в самарской школе детям выдали странные книги

В блогах: в самарской школе детям выдали странные книги

Блогер Евгений Силантьев рассказал, что в одной из школ Октябрьского района Самары ученикам 9-го класса выдали книги для подготовки к экзаменам с вырезанными страницами ответов на задания. "Пособия, между прочим, реализовали по цене 300 рублей. 10 страниц вырезаны! Вопрос: 
22 ноября 2016, 05:34
Ученые назвали причины, по которым стоит читать книги

Ученые назвали причины, по которым стоит читать книги

Американские ученые из Йельского университета выяснили, что чтение книг имеет влияет на продолжительность жизни людей. По мнению экспертов, чтение дает возможность снять стресс, который на 50% увеличивает риск инсульта и на 40% риск появления сердечных недугов. 3 часа чтения в неделю 

21 ноября 2016, 01:43
Ученые: в античности была «нулевая мировая война»

Ученые: в античности была «нулевая мировая война»

Оказывается, как выяснили исследователи, до первой и второй мировых войн была еще одна – «нулевая мировая война», так ее именовали историки. При этом, как они утверждают, известная Троянская война оказалась «финальной сценой» этого античного глобального противостояния. Об этом, в частности, 

13 мая 2016, 04:47
Ученые: причиной новой войны будет космический мусор

Ученые: причиной новой войны будет космический мусор

Ученые выдвинули версию, согласно которой из-за мусора может начаться война в космосе и на Земле. На земной орбите за многие годы его скопилось довольно много. Он, в частности, становится причиной поломки военных спутников. И это, говорят эксперты, может стать причиной 
25 января 2016, 11:55
Администрация Самары потратит на ремонт библиотек 40 миллионов рублей

Администрация Самары потратит на ремонт библиотек 40 миллионов рублей

Сегодня, 9 сентября, об этом рассказал глава администрации Самары Олег Фурсов. Он побывал в библиотеке №8 на улице Панова, которая открыла в среду свои двери для читателей после капремонта. На реставрацию фасада здания, внутреннюю отделку, покупку мебели и замену инженерных 
9 сентября 2015, 05:38
Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

По последним расчётам ученых, вскоре на Ближнем Востоке может разразиться большая война за питьевую воду. Специалисты заявляют, что острая ее нехватка будет сильно ощущаться уже через 25 лет.
 
13 стран региона уже испытывают данную проблему на себе, но в 
5 сентября 2015, 08:31
В Самаре пройдет фестиваль антивоенных фильмов «Тишина»

В Самаре пройдет фестиваль антивоенных фильмов «Тишина»

В среду, 2 сентября, в Самаре откроется международный фестиваль антивоенных фильмов «Тишина». Он приурочен к 70-летию со дня окончания Второй мировой войны.

Зрителям будут представлены ленты, рекомендованные к показу посольствами стран, дипломатические миссии которых работали в Куйбышеве в военные 
31 августа 2015, 10:15
В блогах: самарцы и поляки проведут совместную «Библионочь»

В блогах: самарцы и поляки проведут совместную «Библионочь»

Блогер Игорь Кондратьев анонсирует, что 24 апреля в самарской городской библиотеке № 9 на Ленинградской, 7, в рамках традиционной акции "Библионочь" состоится контакт с читателями публичной библиотеки Збоншиня  - небольшого польского городка недалеко от Познани. "Думаю, что общение с соседями 
8 апреля 2015, 09:52
Новости блогов: самарское ГУ МВД возрождает библиотеку

Новости блогов: самарское ГУ МВД возрождает библиотеку

Блогер alexeagle007 сообщил, что областной главк полиции призвал граждан региона принять участие в благотворительной акции «Возродим библиотеку». Имеется в виду конкретное учреждение, над которым сотрудники самарских органов внутренних дел осуществляют шефство. Библиотека расположена в Веденском районе Чеченской Республики, и ей 
10 марта 2015, 08:59
Новости блогов: в Самаре уничтожают книги

Новости блогов: в Самаре уничтожают книги

Блогер Игорь Кондратьев обращает внимание на "трагическую судьбу книг из самарской библиотеки на углу улиц Николая Панова и Скляренко". "12 ноября мэрия города объявила тендер на проведение капремонта этого здания за 16 млн рублей. И уже через неделю в фойе 

9 февраля 2015, 04:51
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