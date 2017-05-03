Ученые: в античности была «нулевая мировая война» Оказывается, как выяснили исследователи, до первой и второй мировых войн была еще одна – «нулевая мировая война», так ее именовали историки. При этом, как они утверждают, известная Троянская война оказалась «финальной сценой» этого античного глобального противостояния. Об этом, в частности, …