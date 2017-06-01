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Рожденные в неволе
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1 июня 2017, 05:09
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Младенцы за решеткой
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1 июня 2017, 02:59
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Самарские лагеря признали опасными для детей
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1 июня 2017, 11:47
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«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»
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31 мая 2017, 04:04
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«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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31 мая 2017, 03:00
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В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
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26 мая 2017, 05:19
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Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017
Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
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26 мая 2017, 04:07
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В Самаре выбрали "Мисс Русское радио Самара"
В Самаре завершилось гала-шоу "Мисс Русское радио Самара". Победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты стала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Первой вице-мисс стала Анастасия Дымченко, второй - Екатерина Кораблева. Подробности с церемонии награждения смотрите завтра в спецрепортажн информационном выпуске "Новости. …
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25 мая 2017, 11:40
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Экономия на детях: В Госдуме собираются ограничить опеку
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23 мая 2017, 07:31
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9 мая 1945 года. Время Победы!
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9 мая 2017, 08:00