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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
На второй позиции в рейтинге находится американский концерн 

26 декабря 2016, 10:18
Журнал Science назвал самые главные научные открытия 2016 года

Журнал Science назвал самые главные научные открытия 2016 года

Журнал Science опубликовал рейтинг самых главных научных открытий 2016 года. В лидерах оказалось обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие землеподобной экзопланеты у звезды Проксима Центавра.
Наряду с этим ученые говорят о победе искусственного интеллекта AlphaGo, созданного корпорацией Google DeepMind, 

23 декабря 2016, 04:07
В МВД назвали самые угоняемые в России автомобили

В МВД назвали самые угоняемые в России автомобили

МВД РФ обнародовало список наиболее угоняемых автомобилей в России за последние 6 месяцев. Чаще всего злоумышленники покушаются на продукцию АвтоВАЗа: в общей сложности похищено 5 142 таких автомобиля.
Всего за шесть месяцев было угнано 13 859 авто, а украдены 20 350 экземпляров. 

20 декабря 2016, 05:22
Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки подвели итоги ноября. По объемам вкладов населения лидирует "АктивКапитал Банк" с показателем 20 миллиардов 855 миллионов рублей. На второй строчке "Газбанк" - граждане доверили ему около 18 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев Банк", там на счетах физлиц 

16 декабря 2016, 05:41
В блогах: в самарской школе детям выдали странные книги

В блогах: в самарской школе детям выдали странные книги

Блогер Евгений Силантьев рассказал, что в одной из школ Октябрьского района Самары ученикам 9-го класса выдали книги для подготовки к экзаменам с вырезанными страницами ответов на задания. "Пособия, между прочим, реализовали по цене 300 рублей. 10 страниц вырезаны! Вопрос: 
22 ноября 2016, 05:34
Ученые назвали причины, по которым стоит читать книги

Ученые назвали причины, по которым стоит читать книги

Американские ученые из Йельского университета выяснили, что чтение книг имеет влияет на продолжительность жизни людей. По мнению экспертов, чтение дает возможность снять стресс, который на 50% увеличивает риск инсульта и на 40% риск появления сердечных недугов. 3 часа чтения в неделю 

21 ноября 2016, 01:43
195 лет назад родился Достоевский

195 лет назад родился Достоевский

В этот день 195 лет назад родился классик русской и мировой литературы Федор Михайлович Достоевский. Сегодня все почитатели таланта великого мастера слова отмечают эту юбилейную дату. Интерес к произведениям  писателя не ослабевает и в наши дни.
В настоящее время в 

11 ноября 2016, 04:53
В блогах: буккроссинг на самарской мусорке

В блогах: буккроссинг на самарской мусорке

Блогер Дмитрий Ширяев поведал про факт буккроссинга на самарской мусорке. "Для тех, кто не знает, буккроссинг - это такое общественное движение, действующее по принципу соцсетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте - например, 
7 октября 2016, 07:57
Россиянин заработал 3 млн долларов на продаже книг вымышленных авторов

Россиянин заработал 3 млн долларов на продаже книг вымышленных авторов

Валерий Шершнёв написал около 1,5 тысячи бестеллеров с помощью программы-робота.
Электронные книги генерировались автоматически. В основном они рассказывали о личностном росте и диетах. Авторами произведений становились вымышленные писатели Эмма Мур, Эндрю Уокер, Джулия Джексон, Нина Келли и другие.
Для сбыта 

30 сентября 2016, 01:33
Ученые научились читать закрытые книги

Ученые научились читать закрытые книги

Ученые из Массачусетского технологического института создали систему, которая способна распознавать содержание закрытых книг. Специальный сканер идентифицирует текст в стопке бумажных листов с помощью тетрагерцевых волн, которые способны проникать через бумагу и древесину. Об этом сообщает Nature Communications.
Для разработки технологии исследователи 

10 сентября 2016, 09:14
Ученые рассказали, как мозг учится читать

Ученые рассказали, как мозг учится читать

Нейронные связи, отвечающие за чтение, у ребёнка имеются ещё до того, как он приобретет этот навык. О результатах исследования на эту тему рассказали учёные Массачусетского технологического института.
Нейрофизиологи давно старались изучить особенности отдельной области в мозгу, отвечающей исключительно за чтение. 

10 августа 2016, 02:11
Ученые: Ежедневное чтение книг продлевает жизнь

Ученые: Ежедневное чтение книг продлевает жизнь

Новое исследование ученых из Йельского университета показало, что чтение книг продлевает жизнь. Подробности сообщаются в издании Social Science and Medicine.
Ученые наблюдали за испытуемыми в течение 12 лет. В масштабном эксперименте приняли участие 3635 людей старше 50 лет, разделенные на 

6 августа 2016, 02:09
Париж признан городом с самой короткой рабочей неделей

Париж признан городом с самой короткой рабочей неделей

Специалисты одного из западных банков определили города с самой непродолжительной и, напротив, наиболее длинной рабочей неделей. Оказывается, менее всего работают в Париже.
В общей сложности в рейтинге оказался 71 город. Средняя продолжительность трудовой недели составила 36,23 часа. Вот еще некоторые 

30 мая 2016, 08:40
Самые густонаселённые города к 2050 году назвали учёные

Самые густонаселённые города к 2050 году назвали учёные

Представители Торонтского университета представили перечень мегаполисов, которые окажутся наиболее населенными к 2050 году. Специалисты говорят, что население Земли увеличивается гигантскими темпами и недалеко то время, когда на планете будет порядка 10 млрд человек.
На данный момент столица Страны восходящего солнца 
20 февраля 2016, 09:13
Ученые назвали 8 самых холодных городов

Ученые назвали 8 самых холодных городов

Одно из недавних исследований западных ученых было посвящено определению самых холодных населенных пунктов на планете Земля. В перечне - восемь городов, в которых, как утверждается, даже замерзают птицы, а вот люди в них живут, несмотря ни на что. Обращает на 
20 января 2016, 04:40
Самара попала в список вымирающих городов

Самара попала в список вымирающих городов

Об этом говорится в очередном отчёте ООН. Списки процветающих и вымирающих мегаполисов мира составлены по результатам обработки информации с учётом основополагающих факторов: продуктивности, качества жизни, инфраструктуры, окружающей среды и социальной справедливости.

В числе вымирающих вместе с Самарой оказались еще 10 других 

20 октября 2014, 01:28
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