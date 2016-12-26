Об этом говорится в очередном отчёте ООН. Списки процветающих и вымирающих мегаполисов мира составлены по результатам обработки информации с учётом основополагающих факторов: продуктивности, качества жизни, инфраструктуры, окружающей среды и социальной справедливости.

В числе вымирающих вместе с Самарой оказались еще 10 других …