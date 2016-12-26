Эксперты компании МТС представили рейтинг наиболее читающих российских городов. Исследование проводилось на основе сервиса «МТС Книги» в городах-миллионниках.
На первой строке списка расположилась Казань. За столицей Татарстана идут Ростов и Екатеринбург. На 4 и 5 месте - Самара и Красноярск.
Кроме того, самыми читающими мегаполисами признаны Челябинск, Нижний Новгород и Новосибирск. Ни российская столица, ни Санкт-Петербург в лидеры по данному показателю не попали.
Также специалисты назвали наиболее популярные произведения 2016 года. Здесь пальма первенства у «Инферно» Дэна Брауна. Еще в число востребованных вошли «Девушка, которую ты покинул» Джоджо Мойеса и «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо. Наряду с ними упоминаются произведения Анджея Сапковского, Бориса Акунина, Татьяны Поляковой и Жан-Кристофа Гранже.
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