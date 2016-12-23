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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Немецкие и швейцарские ученые установили, что пенсионеры, уделяющие много времени внукам, живут дольше тех, кто не общается с представителями подрастающего поколения. Как показали исследования с участием 500 добровольцев в возрасте от 70 до 100 лет, систематическая помощь любому человеку может 

23 декабря 2016, 02:09
Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»

Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»

Американские ученые-криминалисты из Городского университета Нью-Йорка создали новую методику, при помощи которой можно точно установить время смерти человека. Для этого открытия была использована так называемая "некробиома", сообщает издание PLoS One.
 Как поясняют ученые, «некробиома» представляет собой набор бактерий, находящихся в 

23 декабря 2016, 11:49
Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Больше других стрессу на работе подвергаются менеджеры среднего звена. Ученые из Колумбийского университета в ходе экспериментов с участием 22 тысяч человек установили у 18% таких сотрудников явные признаки депрессии.
Добровольцев ученые разделили на три группы, в которых были руководители и 

23 декабря 2016, 10:58
Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 продлевают жизнь человека. Ученые Гарвардского университета в результате серии экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев установили, что при этом на треть уменьшается вероятность инсульта, а также на 35% снижается риск появления проблем с сердцем 

23 декабря 2016, 09:55
Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
Ученые задались целью узнать, почему большинство живых организмов 

22 декабря 2016, 04:50
В МВД назвали самые угоняемые в России автомобили

В МВД назвали самые угоняемые в России автомобили

МВД РФ обнародовало список наиболее угоняемых автомобилей в России за последние 6 месяцев. Чаще всего злоумышленники покушаются на продукцию АвтоВАЗа: в общей сложности похищено 5 142 таких автомобиля.
Всего за шесть месяцев было угнано 13 859 авто, а украдены 20 350 экземпляров. 

20 декабря 2016, 05:22
Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки подвели итоги ноября. По объемам вкладов населения лидирует "АктивКапитал Банк" с показателем 20 миллиардов 855 миллионов рублей. На второй строчке "Газбанк" - граждане доверили ему около 18 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев Банк", там на счетах физлиц 

16 декабря 2016, 05:41
Метро Самары назвали самым недоступным в России

Метро Самары назвали самым недоступным в России

Самарский метрополитен признали самым недоступным в России. В мировом рейтинге самарская подземка заняла второе место. К такому выводу пришли специалисты издания «Griffon», проанализировав цены на билеты в разных городах планеты и средние зарплаты после вычета налогов.

Как оказалось, среднестатистический самарец с 

16 декабря 2016, 03:44
Названы самые популярные девушки года по версии Instagram

Названы самые популярные девушки года по версии Instagram

Фотосервис Instagram составил свой рейтинг наиболее популярных и эффектных девушек 2016 года. В список попали те обладательницы аккаунтов в Instagram, которые имеют наибольшее количество фолловеров. На первом месте рейтинга Джиджи Хадид, за публикациями которой следят свыше 16 млн подписчиков. Хадид 

15 декабря 2016, 12:05
113-й химический элемент таблицы Менделеева получил название нихоний

113-й химический элемент таблицы Менделеева получил название нихоний

Международный союз теоретической и прикладной химии добавил в таблицу Менделеева новый 113-й элемент «нихоний» (Nh), названный в честь Японии, где он был впервые синтезирован в 2004-м году. В работе по его созданию принимал участие коллектив ученых под руководством профессора Косуке Морита. 

30 ноября 2016, 02:29
Новый вид рыб назвали в честь Барака Обамы

Новый вид рыб назвали в честь Барака Обамы

В водах Тихого океана ученые открыли новый вид рыб и назвали его в честь американского президента Барака Обамы, в знак благодарности за его недавнее решение увеличить площадь заповедника Папаханаумокуакеа более чем в 4 раза.

Рыбы золотисто-оранжевого цвета обитают на атолле Куре, на территории 

3 сентября 2016, 05:02
Ученые обнаружили на Марсе огромный ледник

Ученые обнаружили на Марсе огромный ледник

Уникальное открытие совершила команда астрономов из Университета Копенгагена. С помощью спутников ученые обнаружили на Марсе огромные ледники. Об этом сообщило информационное агентство Дейта.
Исследователи утверждают, что объем ледников на Марсе может достигать 150 миллиардов кубических метров. Если равномерно распределить их 

15 августа 2016, 02:44
На Марсе найдены древние морские раковины

На Марсе найдены древние морские раковины

Известный уфолог-любитель Скотт Уоринг поделился сенсационным фото. На снимках, сделанных недавно аппаратом Curiosity, он заметил древние морские раковины.
Теперь энтузиаст  уверен, что в далеком прошлом на Марсе был океан. По мнению уфолога, раковины являются очевидным доказательством существования жизни на Красной 

26 июля 2016, 11:51
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