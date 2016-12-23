Журнал Science опубликовал рейтинг самых главных научных открытий 2016 года. В лидерах оказалось обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие землеподобной экзопланеты у звезды Проксима Центавра.
Наряду с этим ученые говорят о победе искусственного интеллекта AlphaGo, созданного корпорацией Google DeepMind, над профессиональным игроком в го Ли Седолем. Это событие ассоциируют с шахматным противостоянием программы DeepBlue и Гарри Каспарова.
Далее в списке идет открытие, свидетельствующее, что удаление утративших способность к делению клеток у грызунов приводит к повышению продолжительности жизни. В лидерах оказалось обнаружение у человекообразных обезьян модели психического состояния, которая дает возможность определять намерения других. Также идет речь о разработке компьютерных программ по прогнозированию свойства белков и о появлени живых мышей из полученных в лабораториях яйцеклеток.
Еще в топе открытий – работа о расселении древних людей с африканского континента по всему миру вследствие только одной миграции и изобретение уникального устройства для расшифровки ДНК.
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