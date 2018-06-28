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Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре
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28 июня 2018, 11:28
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Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре
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28 июня 2018, 11:17
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Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева
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28 июня 2018, 10:50
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Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре
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28 июня 2018, 09:33
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Комплексную реновацию исторического центра проведут в Самаре
Исторический центр Самары попал в пилотный федеральный проект по реновации. Кроме столицы 63-го региона его участниками стали Ярославль и Воронеж. При этом руководство областного минстроя не отказывается от масштабного проекта обновления старого города «Пять кварталов». Напомним, в 2015 году совокупная …
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27 июня 2018, 05:30
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Назначен новый главный архитектор Самары – Игорь Галахов
В Самаре названо имя нового главного архитектора. Руководителем профильного управления назначен один из авторов стелы «Ладья» на четвертой очереди набережной Игорь Галахов, сообщили в мэрии Самары. Он также возглавлял авторский коллектив по разработке корректировки генплана и карты правового зонирования региональной …
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26 июня 2018, 05:44
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В топ-3 лучших фан-зон ЧМ-2018 попала площадь Куйбышева в Самаре
Самара оказалась в топе лучших фан-зон ЧМ-2018. Рейтинг по итогам опроса туристов в соцсетях составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. По результатам исследования лучшей признана фан-зона в Москве, расположенная на Воробьевых горах у МГУ. На втором месте - Конюшенная …
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26 июня 2018, 04:12
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Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре
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26 июня 2018, 10:25
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани
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8 июня 2018, 03:57
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Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области
В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и …
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24 мая 2018, 10:58