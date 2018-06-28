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Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой 
28 июня 2018, 11:28
Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

В Самаре в четверг, 28 июня, в 18 часов состоится матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. В регион уже прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Несколько минут назад в аэропорту Курумоч приземлился широкофюзеляжный «Боинг» 
28 июня 2018, 11:17
Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. 

28 июня 2018, 10:50
Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре

В Самаре хэдлайнером фестиваля болельщиков FIFA в четверг, 28 июня, будет британский диджей Пол Окенфолд (Paul Oakenfold). Концерт состоится на площади Куйбышева. Напомним, он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. 28 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные 

28 июня 2018, 09:33
Комплексную реновацию исторического центра проведут в Самаре

Комплексную реновацию исторического центра проведут в Самаре

Исторический центр Самары попал в пилотный федеральный проект по реновации. Кроме столицы 63-го региона его участниками стали Ярославль и Воронеж. При этом руководство областного минстроя не отказывается от масштабного проекта обновления старого города «Пять кварталов». Напомним, в 2015 году совокупная 

27 июня 2018, 05:30
Назначен новый главный архитектор Самары – Игорь Галахов

Назначен новый главный архитектор Самары – Игорь Галахов

В Самаре названо имя нового главного архитектора. Руководителем профильного управления назначен один из авторов стелы «Ладья» на четвертой очереди набережной Игорь Галахов, сообщили в мэрии Самары. Он также возглавлял авторский коллектив по разработке корректировки генплана и карты правового зонирования региональной 

26 июня 2018, 05:44
В топ-3 лучших фан-зон ЧМ-2018 попала площадь Куйбышева в Самаре

В топ-3 лучших фан-зон ЧМ-2018 попала площадь Куйбышева в Самаре

Самара оказалась в топе лучших фан-зон ЧМ-2018. Рейтинг по итогам опроса туристов в соцсетях составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. По результатам исследования лучшей признана фан-зона в Москве, расположенная на Воробьевых горах у МГУ. На втором месте - Конюшенная 
26 июня 2018, 04:12
Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

В Самаре во вторник, 26 июня, иномарка протаранила остановку общественного  транспорта. ДТП произошло у перекрестка Полевой и Самарской возле «Макдоналдса». Видео с места аварии появилось в сети. По словам очевидцев, за рулем машины находилась девушка. Официальной информации о том, есть 

26 июня 2018, 10:25
Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летнего автомобилиста – в феврале 2018 года он сбил насмерть молодую женщину 1982 года рождения. При этом, согласно материалам уголовного дела, водитель был пьян. ДТП произошло на 19 километре Московского шоссе напротив дома 

20 июня 2018, 11:48
Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и 
24 мая 2018, 10:58
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