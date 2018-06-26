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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
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Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе "Самарский край" сообщает об очередном ДТП с участием 4 машин на Мехзаводе. "Когда-то, когда деревья были выше, а сахар слаще, на Мехзавод, в сторону 10 и 11 кварталов, можно было заехать с трех съездов. 
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Жара уже спровоцировала 
25 июня 2018, 03:45
Пострадал пациент: В Самаре на Кирова столкнулись «скорая» и иномарка

Пострадал пациент: В Самаре на Кирова столкнулись «скорая» и иномарка

Вчера, 23 июня, поздно вечером в Самаре произошло серьёзное ДТП. На пересечении проспекта Кирова с улицей Юных Пионеров столкнулись машина «скорой помощи» и иномарка-внедорожник, сообщают очевидцы в паблике «Самара ДТП 163» соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на службу аварийных комиссаров 
24 июня 2018, 03:21
«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай

«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай

Вчера, 22 июня, вечером в Самаре на пересечении улицы Советской с проспектом Юных Пионеров произошло ДТП. «Мерседес» старого образца не уступил дорогу трамваю, который следовал по 13 маршруту, сообщают очевидцы в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась 
23 июня 2018, 02:30
Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

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20 июня 2018, 11:48
Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и 
24 мая 2018, 10:58
Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 4 мая, около восьми часов утра произошло ДТП на 
4 мая 2018, 01:41
Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани

Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани

В ночь на 1 марта в Сызрани сгорел автомобиль. ЧП произошло в военном городке, около дома №327 по улице Маршала Жукова. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать возгорание за несколько минут. Несмотря на оперативность сотрудников экстренных служб, автомобиль  Volkswagen Jetta, 
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В Самаре водитель Ford влетел в столб на пересечении Антонова-Овсеенко и Советской Армии

В Самаре водитель Ford влетел в столб на пересечении Антонова-Овсеенко и Советской Армии

12 февраля в Самаре произошло ДТП. Как сообщает паблик «ДТП-Самара», водитель автомобиля Ford на полном ходу протаранил фонарный стол на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Судя по фото, легковушка получила довольно серьезные повреждения. О пострадавших в результате дорожно-транспортного 
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В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке

В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке

В Самаре полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Куйбышевском районе на дороге Самара - Волгоград - Чапаевск, въезд №1. Во вторник, 26 декабря, в 14:50 там столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2114 и иномарка Renault Kaptur. Есть пострадавшие. 

По предварительной версии, 48-летний 

27 декабря 2017, 03:01
В Самаре 21-летний парень заказал эвакуатор для кражи иномарки

В Самаре 21-летний парень заказал эвакуатор для кражи иномарки

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи иномарки. Молодой человек заказал для этого эвакуатор на улицу Блюхера, где был припаркован автомобиль. Сотрудник транспортной службы обратился к полицейским, так как заказчик услуги не смог предоставить документов на машину. Выяснилось, что 

5 декабря 2017, 11:19
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