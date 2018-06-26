В Самаре во вторник, 26 июня, иномарка протаранила остановку общественного транспорта. ДТП произошло у перекрестка Полевой и Самарской возле «Макдоналдса». Видео с места аварии появилось в сети. По словам очевидцев, за рулем машины находилась девушка. Официальной информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет. По предварительным данным, люди, ожидавшие транспорта, успели отойти. Подробности выясняются.
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В блогах: «Авария на многострадальном перекрестке»
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе "Самарский край" сообщает об очередном ДТП с участием 4 машин на Мехзаводе. "Когда-то, когда деревья были выше, а сахар слаще, на Мехзавод, в сторону 10 и 11 кварталов, можно было заехать с трех съездов. …
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