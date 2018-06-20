В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летнего автомобилиста – в феврале 2018 года он сбил насмерть молодую женщину 1982 года рождения. При этом, согласно материалам уголовного дела, водитель был пьян. ДТП произошло на 19 километре Московского шоссе напротив дома 8 «а». Мужчина управлял автомобилем Saab – ехал со стороны Анжерской к Банной со скоростью 157,6 километров в час, указано в сообщении городской прокуратуры. Сбив девушку, пьяный водитель уехал с места происшествия. Смерть девушки наступила на месте ДТП. Уголовное дело заведено по части 4 статьи 264 УК РФ. Наказание, предусмотренное это статьей – до 7 лет заключения с лишением водительских права на три года.
«Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу», - сообщили в прокуратуре Самары.
|
Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
|
19 июня 2018, 02:38
|
Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре
В Самаре в результате массового ДТП пострадали малыш и двое взрослых. Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на Аэропортовском шоссе около 18-го дома. Столкнулись две легковушки и маршрутка №124, сообщает samru.ru. Одну из пострадавших – 33-летнюю женщину госпитализировали. …
|
19 июня 2018, 12:05
|
Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала
|
16 июня 2018, 02:41
|
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
|
15 июня 2018, 03:55
|
Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе
|
12 июня 2018, 05:09
|
Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани
|
8 июня 2018, 03:57
|
Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре
|
31 мая 2018, 03:09
|
Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла
|
25 мая 2018, 11:51
|
Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области
В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и …
|
24 мая 2018, 10:58
|
Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре
|
4 мая 2018, 01:41
|
Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре
|
24 апреля 2018, 03:44
|
4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области
|
21 марта 2018, 03:08
|
Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой
|
16 марта 2018, 03:41
|
Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии
В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз …
|
5 декабря 2017, 10:25
|
В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку
|
16 ноября 2017, 09:39