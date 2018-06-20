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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
19 июня 2018, 02:38
Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре

Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре

В Самаре в результате массового ДТП пострадали малыш и двое взрослых. Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на Аэропортовском шоссе около 18-го дома. Столкнулись две легковушки и маршрутка №124, сообщает samru.ru. Одну из пострадавших – 33-летнюю женщину госпитализировали. 
19 июня 2018, 12:05
Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала

Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала

Вчера, 15 июня, около 21:20 на трассе Кошки-Степная-Шентала во время обгона перевернулся автомобиль ВАЗ-2114, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

В результате один человек погиб на месте ДТП, еще один скончался по дороге в медучреждение, два человека поступили в 

16 июня 2018, 02:41
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе

Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе

Вчера, 11 июня, вечером в кювете на обочине автотрассы в Борском районе был обнаружен автомобиль с тремя погибшими.
 
Причины трагедии устанавливают сотрудники полиции. На этот час неизвестно при каких обстоятельствах была обнаружена машина.
 
Предположительно, среди погибших несовершеннолетних нет, 
12 июня 2018, 05:09
Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

В Самаре неизвестный водитель насмерть сбил человека на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда и скрылся с места ДТП. Это произошло в четверг, 31 мая, около часа дня. По предварительным данным, на пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, наехала 
31 мая 2018, 03:09
Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла

Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла

В Самаре в четверг, 24 мая, в 16:33 произошел пожар в одном из жилых домов Юнгородка. ЧП произошло на Заводском шоссе.  К месту происшествия отправили шесть пожарных машин. Предположительно, в одной из квартир из-за короткого замыкания загорелся холодильник. Есть жертва. 

25 мая 2018, 11:51
Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и 
24 мая 2018, 10:58
Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 4 мая, около восьми часов утра произошло ДТП на 
4 мая 2018, 01:41
Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя – водитель автомобиля Toyota сбил в Советском районе девушку 17 лет. Это произошло в понедельник, 23 апреля, в 8:30. Иномаркой, ехавшей по улице Балаковской от Партизанской к улице Промышленности, управлял 48-летний мужчина, его 

24 апреля 2018, 03:44
4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

В Самарской области 21 марта в результате ДТП на территории Нефтегорского района пострадали 
21 марта 2018, 03:08
Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Под Самарой в четверг, 15 марта, произошло массовое ДТП. В Волжском районе пьяный водитель Chevrolet Cobalt разбил три автомобиля. Авария произошла около семи часов утра на 9-м километре дороги Волжский – Курумоч – «Урал».

По данным полицейских, автомобиль двигался со стороны 

16 марта 2018, 03:41
Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз 

5 декабря 2017, 10:25
В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнюю девушку и уехал. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной около дома №48.

Девушка шла по тротуару, когда на нее наехал «Форд Фокус». 

16 ноября 2017, 09:39
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