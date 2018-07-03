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Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото
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3 июля 2018, 02:33
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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
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3 июля 2018, 01:49
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KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти
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3 июля 2018, 11:38
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Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».
По предварительной информации, …
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3 июля 2018, 10:37
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«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе
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1 июля 2018, 01:00
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Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области
В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны …
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29 июня 2018, 05:00
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Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани
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28 июня 2018, 09:51
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Двое детей и женщина отравились газом в жилом доме в Самаре
В Самаре двое детей и женщина отравились газом, последняя не выжила, сообщает sam.ru со ссылкой на источник в газовой службе. Несчастный случай произошел в ночь на 26 июня в квартире дома по улице Ратнера. Сообщение поступило в экстренные службы …
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27 июня 2018, 01:23
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Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»
Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в …
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27 июня 2018, 10:33
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
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26 июня 2018, 12:20
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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке
В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей …
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25 июня 2018, 12:24