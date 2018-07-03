4
48
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 14 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото

Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото

В Самаре в понедельник, 2 июля, был замечен экс-губернатор Николай Меркушкин. В соцсетях появились фотографии горожан вместе с бывшим главой региона, сделанные возле стадиона «Самара Арена» и на склоне площади Славы возле мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области», который 

3 июля 2018, 02:33
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

Утром 3 июля под Тольятти произошло ДТП с участием двух легковушек. Около 7:30 водитель KIA выезжала с дачного массива на трассу «Тольятти-Ташелка». При этом, иномарка не пропустила вазовскую «шестерку», которая двигалась по дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии оба 
3 июля 2018, 11:38
Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».

По предварительной информации, 
3 июля 2018, 10:37
«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе

«Разогнался, как Шумахер»: В Самаре пьяный подросток сел за руль и перевернулся во дворе

Вчера, 30 июня, в Самаре во дворе дома № 138 по улице Победы произошла серьезная авария. Там столкнулись «пятнадцатая» и «Лада Приора». По словам очевидцев, водитель «Приоры» не справился с управлением, машину занесло, после чего она влетела в «пятнадцатую» и 
1 июля 2018, 01:00
Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны 

29 июня 2018, 05:00
Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани

Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани

В Сызрани в ночь на 28 июня произошла трагедия – в одном из домов в центре города найдены мертвыми три человека. Тела мужчины и двух женщин обнаружили в одной из квартир. Предположительно, они погибли от отравления газом – каким именно, 
28 июня 2018, 09:51
Двое детей и женщина отравились газом в жилом доме в Самаре

Двое детей и женщина отравились газом в жилом доме в Самаре

В Самаре двое детей и женщина отравились газом, последняя не выжила, сообщает sam.ru со ссылкой на источник в газовой службе. Несчастный случай произошел в ночь на 26 июня в квартире дома по улице Ратнера. Сообщение поступило в экстренные службы 
27 июня 2018, 01:23
Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в 
27 июня 2018, 10:33
Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 
26 июня 2018, 02:46
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей 

25 июня 2018, 12:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх