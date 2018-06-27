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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей 

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Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе

Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе

Вчера, 11 июня, вечером в кювете на обочине автотрассы в Борском районе был обнаружен автомобиль с тремя погибшими.
 
Причины трагедии устанавливают сотрудники полиции. На этот час неизвестно при каких обстоятельствах была обнаружена машина.
 
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Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

В Самаре двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в квартире дома на улице Промышленности. Четырехлетний малыш госпитализирован. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, после девяти часов вечера. У взрослых – мужчины 28 лет и 23-летней женщины легкая степень отравления. 

4 апреля 2018, 12:53
6 человек отравились парами углеводородов под Самарой: один из них погиб

6 человек отравились парами углеводородов под Самарой: один из них погиб

Вчера, 10 марта, предположительно во второй половине дня, во время неких работ под Самарой сразу 6 человек отравились парами углеводородов, передает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры города.

По предварительным сведениям, 46-летний пострадавший скончался, а 31-летнего мужчину 
11 марта 2018, 01:07
В Самаре 4 детей и 2 взрослых отравились угарным газом за один день

В Самаре 4 детей и 2 взрослых отравились угарным газом за один день

В Самаре за день отравились газом шесть человек в трех разных квартирах. Четверо пострадавших – дети, двое - взрослые. Об этом сообщает сайт samru.ru со ссылкой на данные Средневолжской газовой компании.

В четверг, 1 февраля, около 11 часов 
2 февраля 2018, 11:17
Самара: двое детей и 3 взрослых отравились газом в квартире

Самара: двое детей и 3 взрослых отравились газом в квартире

В Самаре отравились газом пятеро человек, в том числе двое детей. Информация о происшествии поступила в оперативные структуры в ночь на 27 ноября.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Мориса Тореза. Пострадали 70-летняя бабушка, мужчина и женщина, а 
27 ноября 2017, 10:41
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