В Самаре двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в квартире дома на улице Промышленности. Четырехлетний малыш госпитализирован. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, после девяти часов вечера. У взрослых – мужчины 28 лет и 23-летней женщины легкая степень отравления. От госпитализации они отказались. Причину утечки устанавливают. Предположительно, были нарушены правила пользования газовым оборудованием или оно было неисправно.
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По предварительным сведениям, 46-летний пострадавший скончался, а 31-летнего мужчину …
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В Самаре 4 детей и 2 взрослых отравились угарным газом за один день
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27 ноября 2017, 10:41
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом
Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет …
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3 октября 2017, 10:53