Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми Ипотека в России становится все более доступной. Год от года ставки по таким кредитам снижаются. Если в конце 2016-го они упали на докризисный уровень и составили в среднем 12, 7% годовых, то сейчас они уже ниже 10%. И спрос на …