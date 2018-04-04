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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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6 человек отравились парами углеводородов под Самарой: один из них погиб

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2 февраля 2018, 11:17
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Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

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Кроме того, увеличился 
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Выплаты самарским парам за первенца составят 9967 рублей

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«Поддержка семей 

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Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
 
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет 
3 октября 2017, 10:53
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