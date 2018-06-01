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Материалы по теме:

Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие. Авария случилась в четверг, 31 мая. Около девяти часов вечера на Ленинском проспекте 
1 июня 2018, 02:01
Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

В Самаре неизвестный водитель насмерть сбил человека на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда и скрылся с места ДТП. Это произошло в четверг, 31 мая, около часа дня. По предварительным данным, на пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, наехала 
31 мая 2018, 03:09
Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

29 мая в Тольятти произошло очередное ДТП с участием ребенка. 34-летний водитель  «Шевроле» двигался в жилой зоне со стороны улицы Ленина в направлении улицы Александра Кудашева. На одном из участков дороги иномарка сбила 7-летнего мальчика. По всей видимости, водитель просто 

30 мая 2018, 12:56
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

В Тольятти во вторник, 29 мая, в восьмом квартале произошло ДТП. На улице Спортивной напротив ТЦ "Малина" столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2110» и Lada Granta. От удара «Гранта» выехала на разделительную полосу, врезалась в столб и перевернулась. По предварительным данным, за 

29 мая 2018, 11:08
Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

В Тольятти полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок. Неустановленный водитель сбил 7-летнего мальчика в жилой зоне и уехал. Это случилось в 14:15 около 29-го дома по Приморскому бульвару. Марка машины нарушителя устанавливается. В полиции предоставили фото с 

25 мая 2018, 01:00
В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной 

22 мая 2018, 12:40
Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на улице Запорожской. ДТП произошло на участке между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко в четверг, 17 мая, в семь часов 
18 мая 2018, 01:38
Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате 

15 мая 2018, 09:30
Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

В Самаре во вторник, 24 апреля, в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок - девочка 2010 года рождения. На проспекте Юных Пионеров столкнулись две иномарки Honda и Mazda. Первым «японцем» управляла 35-летняя автоледи. «Хонда» ехала со стороны проспекта Кирова 

25 апреля 2018, 11:35
Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Жители села Заборовка Сызранского района вызволили из беды автоледи, которая на своего белоснежном КИА умудрилась практически по дверцы «зарыться» в местную грязь. Дама решила приехать в деревню погостить. Однако добраться до места назначения без приключений ей не удалось: на одной 
22 апреля 2018, 01:12
20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке Toyota влетела в автобус №1к с пассажирами. 
29 марта 2018, 02:21
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