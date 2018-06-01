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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
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1 июня 2018, 02:01
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Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре
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31 мая 2018, 03:09
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Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти
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30 мая 2018, 12:56
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24
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Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти
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29 мая 2018, 11:08
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Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти
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25 мая 2018, 01:00
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В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде
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22 мая 2018, 12:40
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Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре
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18 мая 2018, 01:38
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Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти
В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате …
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15 мая 2018, 09:30
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Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок
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25 апреля 2018, 11:35
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Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село
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22 апреля 2018, 01:12
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20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре
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29 марта 2018, 02:21