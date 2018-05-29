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Материалы по теме:

Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. В Сызрани 32-летний мужчина на мотоцикле Lifan перевернулся на дороге к Волге. Авария случилась в воскресенье, 27 мая, в 13 часов. По данному факту проводится проверка. В пресс-службе областного главка полиции предоставили 
28 мая 2018, 04:28
В Самаре водитель иномарки сбил 46-летнего мужчину на электросамокате

В Самаре водитель иномарки сбил 46-летнего мужчину на электросамокате

27 мая в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал человек. 64-летний водитель автомобиля «KIA» ехал по территории, прилегающей к Московскому шоссе. На одном из участков он наехал на электросамокат, которым управлял 46-летний мужчина.

В результате аварии травмы получил владелец двухколесного транспортного 

28 мая 2018, 03:06
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.

Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он 

28 мая 2018, 02:37
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 28 мая, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса 
28 мая 2018, 12:36
Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

27 мая в Самарской области произошла автоавария. 38-летняя автоледи на «КИА Спектра» ехала по трассе «Курумоч – Новый Буян». В 17:30 женщина нарушила правила и столкнулась с ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадал водитель российской машины. С 

28 мая 2018, 11:34
Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

Скрывшегося после наезда на ребенка водителя ищут в Тольятти

В Тольятти полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок. Неустановленный водитель сбил 7-летнего мальчика в жилой зоне и уехал. Это случилось в 14:15 около 29-го дома по Приморскому бульвару. Марка машины нарушителя устанавливается. В полиции предоставили фото с 

25 мая 2018, 01:00
В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.

Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. 
24 мая 2018, 12:30
Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

В Самаре во вторник, 24 апреля, в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок - девочка 2010 года рождения. На проспекте Юных Пионеров столкнулись две иномарки Honda и Mazda. Первым «японцем» управляла 35-летняя автоледи. «Хонда» ехала со стороны проспекта Кирова 

25 апреля 2018, 11:35
Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Жители села Заборовка Сызранского района вызволили из беды автоледи, которая на своего белоснежном КИА умудрилась практически по дверцы «зарыться» в местную грязь. Дама решила приехать в деревню погостить. Однако добраться до места назначения без приключений ей не удалось: на одной 
22 апреля 2018, 01:12
20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке Toyota влетела в автобус №1к с пассажирами. 
29 марта 2018, 02:21
Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, в результате ДТП пострадал ребенок. Иномарка Nissan Tiida вишневого цвета сбила 3-летнего мальчика, переходившего по зебре 
15 марта 2018, 04:04
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