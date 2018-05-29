В Тольятти во вторник, 29 мая, в восьмом квартале произошло ДТП. На улице Спортивной напротив ТЦ "Малина" столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2110» и Lada Granta. От удара «Гранта» выехала на разделительную полосу, врезалась в столб и перевернулась. По предварительным данным, за рулем машины находилась автоледи. Врачи отправили ее в больницу. По словам очевидцев, обе машины ехали в одном направлении от проспекта Степана Разина, водитель «десятки» из среднего ряда начал поворачивать налево в зеленую зону, а автомобилистка на «Гранте» продолжила движение прямо, к Юбилейной. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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