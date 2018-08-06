Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы В воскресенье, 5 августа, в 21:00 на трассе «Самара - Бугуруслан» произошла страшная авария. На 62 километре автодороги столкнулись ВАЗ и иномарка «Шкода». Один человек скончался до приезда кареты «скорой помощи», а двое пострадавших, в том числе 12-летний мальчик попали …