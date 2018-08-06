|
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова
|
6 августа 2018, 11:04
|
42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани
|
6 августа 2018, 10:36
|
Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN
|
6 августа 2018, 08:13
|
Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы
|
5 августа 2018, 11:36
|
В Самаре мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»
|
31 июля 2018, 01:38
|
Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС
Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По …
|
24 июля 2018, 09:32
|
Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
|
20 июля 2018, 10:58
|
На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал
|
20 июля 2018, 10:55