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В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток
Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.
По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались …
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8 октября 2018, 05:43
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23
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В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий
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8 октября 2018, 02:13
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В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе
В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
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8 октября 2018, 01:56
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Пьяный самарец на "двенадцатой" протаранил бордюр на Антохе и сбежал с места ДТП
В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 октября, водитель на автомобиле ВАЗ-2112 влетел в кольцо на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, а потом сбежал с места аварии, передает группа «Ночной патруль Самара» …
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7 октября 2018, 05:08
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КамАЗ и легковушка «улетели» в кювет: Жесткое столкновение в Ставропольском районе
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7 октября 2018, 09:21