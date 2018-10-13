В Сызрани нашли артиллерийский снаряд пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.



К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки … Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как, боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки