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Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани
В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая …
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10 мая 2018, 10:01
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Самарский дачник начал копать и наткнулся на снаряды времен ВОВ
В Самаре в дачном массиве Горелого хутора нашли боевые снаряды. На них наткнулся 33-летний мужчина, проводивший земляные работы на своем участке. Силовики оцепили опасную территорию. На место происшествия вызвали группу ОМОН управления Росгвардии по Самарской области. Саперы установили, что найденные …
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22 августа 2017, 01:16
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В Сызрани нашли артиллерийский снаряд
Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.
К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки …
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13 июня 2017, 11:18
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Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов
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12 октября 2016, 05:14