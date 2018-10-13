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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани

Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани

В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая 
10 мая 2018, 10:01
Самарский дачник начал копать и наткнулся на снаряды времен ВОВ

Самарский дачник начал копать и наткнулся на снаряды времен ВОВ

В Самаре в дачном массиве Горелого хутора нашли боевые снаряды. На них наткнулся 33-летний мужчина, проводивший земляные работы на своем участке. Силовики оцепили опасную территорию. На место происшествия вызвали группу ОМОН управления Росгвардии по Самарской области. Саперы установили, что найденные 

22 августа 2017, 01:16
В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

В Сызрани нашли артиллерийский снаряд

Сегодня, 13 июня, днем около одного из домов по улице Ударная обнаружили ржавый артиллерийский снаряд 76-миллиметрового калибра. Как пишет «КТВ Луч», боеприпас нашли рабочие, копали траншею под фундамент.

К месту ЧП были вызваны оперативные службы. Место опасной находки 
13 июня 2017, 11:18
Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов

Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов

Сегодня, 12 октября, к полицейским, патрулировавшим улицы Тольятти, обратился мужчина. Он сообщил, что нашел в лесу предметы, похожие на артиллерийские снаряды.

Тольяттинец показал место. Он обнаружил находку в районе улицы Лариной.

Территорию оцепили. На место происшествия направили группу 
12 октября 2016, 05:14
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