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В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими
По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов …
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6 октября 2018, 10:25
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе
Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не …
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6 октября 2018, 11:45
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В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями
Самарец Михаил Пивоваров через "Твиттер" потребовал прекратить дорожный произвол на перекрестке Московского шоссе и БКК. "Там вообще жесть какая-то! После красного загорается желтый, машины трогаются... а затем опять красный! Зеленого не было вообще. Десятки водителей, введенных в заблуждение, поехали на …
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6 октября 2018, 10:15
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В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"
Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще …
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6 октября 2018, 04:29
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Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября.
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5 октября 2018, 03:28
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Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»
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5 октября 2018, 02:32
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Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо»
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4 октября 2018, 11:12
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Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович
Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней …
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4 октября 2018, 09:30
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В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»
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2 октября 2018, 03:21