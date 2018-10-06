Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо» Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу со столичным «Динамо». Напомним, что игра запланирована на эту субботу, 6 октября. Начало в 15:00. В среду вместе с общей группой тренировались восстановившиеся от травм защитники Тарас Бурлак и Виталий Денисов. По индивидуальной …