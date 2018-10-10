В Новокуйбышевске обсудят проект пристроя для театра-студии «Грань»



Отмечается, что первый проект пристроя обсуждался еще в мае. Но тогда никаких … В Новокуйбышевске продолжаются работы по проектированию пристроя здания для театра-студии «Грань». На 29 января назначены публичные слушания, на которых обсудят дальнейшую судьбу этого сооружения, сообщает gorodnsk63.ru Отмечается, что первый проект пристроя обсуждался еще в мае. Но тогда никаких