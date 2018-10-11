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В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".
"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на …
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11 октября 2018, 05:53
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Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
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11 октября 2018, 05:34
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В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
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11 октября 2018, 03:29
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Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
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11 октября 2018, 03:02
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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В блогах: у нас была Великая эпоха…
Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….
«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются …
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6 сентября 2018, 10:05
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Россия и Казахстан создадут новый стартовый комплекс
Россия и Казахстан договорились о создании на Байконуре стартового комплекса "Байтерек" под новую ракету среднего класса "Союз-5", которую начнет выпускать самарский РКЦ "Прогресс". Как передает РИА Новости, подписи под соответствующим соглашением в рамках форума "Армия-2018" поставили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий …
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26 августа 2018, 07:29
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Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны
Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».
Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина …
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15 августа 2018, 10:50
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Принтер, проработавший в космосе 17 лет, выбросят с МКС
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3 апреля 2018, 02:46
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Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта
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22 марта 2018, 04:49
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Отель для туристов на МКС построят российские специалисты
Корпорация «Энергия» собирается сконструировать на МКС уникальный туристический модуль. Как отметил руководитель компании Владимир Солнцев, речь идет об объекте повышенной комфортности на 4–6 человек с обособленными каютами, двумя санузлами, увеличенными иллюминаторами и т.д.
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15 декабря 2017, 02:08
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Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции
Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил об обнаружении НЛО, проследовавшего мимо Международной космической станции. Необычный перемещающийся объект специалист заметил в процессе изучения кадров, полученных с веб-камеры МКС.
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5 декабря 2017, 02:00