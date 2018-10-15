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В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.
Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. …
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15 октября 2018, 07:38
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Геннадий Котельников выбран кандидатом на пост спикера губдумы
Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.
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15 октября 2018, 07:23
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На место председателя губдумы выдвинут Геннадия Котельникова
В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека.
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15 октября 2018, 06:29
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«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли
Самарский футбольный клуб опубликовал официальный комментарий о громких задержаниях своих футболистов в минувшие выходные. Напомним, что по подозрению в пьяном вождении задержали сразу двух игроков команды — Евгения Башкирова и Георгия Тигиева. Как сообщала общественная организация «Ночной патруль», медицинское …
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15 октября 2018, 06:24
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«Самарский подшипниковый завод» выплатил все долги по зарплате
Стало известно, что долги по зарплате перед работниками «Самарского подшипникового завода» полностью погашены. В октябре деньги перечислили 1085 сотрудникам предприятия. Общая сумма составила 50,6 млн рублей. Напомним, что по решению Арбитражного суда Самарской области от 13 апреля ОАО «СПЗ» признали …
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15 октября 2018, 04:27
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Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
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13 октября 2018, 10:15
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На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт
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11 октября 2018, 04:38
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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В блогах: у нас была Великая эпоха…
Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….
«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются …
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6 сентября 2018, 10:05
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Самарский РКЦ «Прогресс» получил нового гендиректора
Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом в своем твиттере сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Соответствующее решение еще во вторник, 26 июня, принял совет директоров предприятия. Информация об этом появилась на следующий день, …
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29 июня 2018, 05:13
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Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары
Самарское предприятие РКЦ «Прогресс» до конца 2019 года поставит Роскосмосу три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта - 3 миллиарда 654 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Согласно документу, размер прибыли завода составит 283 миллионов …
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11 апреля 2018, 11:26
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В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»
Блогер Нина Дюкова напомнила, что ракетному цеху РКЦ «Прогресс» исполнилось 60 лет.
«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа …
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2 апреля 2018, 09:12
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Подробности визита в Самару вице-премьера Дмитрия Рогозина
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15 марта 2018, 03:09