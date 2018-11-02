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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
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2 ноября 2018, 02:43
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
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2 ноября 2018, 01:51
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«Ушатали в тотал»: в Самаре ночью столкнулись Peugeot и Porsche Cayenne
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2 ноября 2018, 10:28
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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Под Самарой автоледи без прав сбила человека, двигаясь задним ходом
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1 ноября 2018, 02:28
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Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней
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1 ноября 2018, 02:18
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В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка
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1 ноября 2018, 12:13
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В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином
Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!
"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! …
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30 октября 2018, 08:58