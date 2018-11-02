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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц:
 
улицы Вилоновской от Чапаевской до  Галактионовской, нечётная сторона – дома 
2 ноября 2018, 02:43
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
«Ушатали в тотал»: в Самаре ночью столкнулись Peugeot и Porsche Cayenne

«Ушатали в тотал»: в Самаре ночью столкнулись Peugeot и Porsche Cayenne

В ночь на пятницу, 2 ноября, в областной столице произошла серьезная автоавария. На проспекте Масленникова столкнулись красный Peugeot и черный Porsche Cayenne. Удар был настолько сильным, что жители соседнего дома проснулись от шума, а проезжая часть была усыпана осколками и 
2 ноября 2018, 10:28
Под Самарой автоледи без прав сбила человека, двигаясь задним ходом

Под Самарой автоледи без прав сбила человека, двигаясь задним ходом

В среду 31-летняя автомобилистка сбила человека в Красноярском районе. Ночью, в 00:30, женщина, которой не выдавали водительские права, двигалась задним ходом со стороны улицы Пушкина ко двору дома. В какой-то момент ее иномарка Hyundai I30 наехала на 37-летнего пешехода, который 
1 ноября 2018, 02:28
В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка

В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка

В среду, 31 октября, в Куйбышевском районе Самары произошла авария с пострадавшими. Причем, ранения получил маленький ребенок. В 15:55 30-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Приора» по улице Грозненской в направлении Фасадной.
 
В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и 
1 ноября 2018, 12:13
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