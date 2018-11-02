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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
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2 ноября 2018, 02:43
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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«Ушатали в тотал»: в Самаре ночью столкнулись Peugeot и Porsche Cayenne
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2 ноября 2018, 10:28
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Под Самарой автоледи без прав сбила человека, двигаясь задним ходом
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1 ноября 2018, 02:28
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В Самаре «Приора» протаранила бетонный столб: пострадала 5-летняя девочка
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1 ноября 2018, 12:13