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Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»

Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»

Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» может быть назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант». Кандидатура Баранова якобы одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Напомним, в феврале этого года Следственный комитет возбудил уголовное 
27 июня 2018, 12:04
Вторую очередь космодрома Восточный возведет подрядчик «Самара Арены»

Вторую очередь космодрома Восточный возведет подрядчик «Самара Арены»

Фирма ПСО «Казань», которая строила стадион «Самара Арена», уже через месяц начнет возводить вторую очередь нового космодрома Восточный в Амурской области. Роскосмос получил положительное заключение по проекту стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара». Первый запуск запланировали через 3 года. Общий 

28 мая 2018, 02:58
В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал 

25 апреля 2018, 11:20
Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары

Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары

Самарское предприятие РКЦ «Прогресс» до конца 2019 года поставит Роскосмосу три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта - 3 миллиарда 654 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Согласно документу, размер прибыли завода составит 283 миллионов 

11 апреля 2018, 11:26
В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»

В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»

Блогер Нина Дюкова напомнила, что ракетному цеху РКЦ «Прогресс» исполнилось 60 лет.

«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа 
2 апреля 2018, 09:12
Подробности визита в Самару вице-премьера Дмитрия Рогозина

Подробности визита в Самару вице-премьера Дмитрия Рогозина

Как уже рассказывала «ТЕРРА», 14 марта вице-премьер Дмитрий Рогозин почти весь день провел на крупнейших предприятиях аэрокосмического кластера: ПАО «Кузнецов» и РКЦ «Прогресс».

Крупным авиационно-космическим корпорациям необходимо тесное технологическое сотрудничество, 
15 марта 2018, 03:09
Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре

Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов» в Самаре

В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.

Ранее федеральный чиновник 

14 марта 2018, 06:04
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.

«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации 

14 марта 2018, 03:59
Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре

В среду, 14 марта, в Самару приедет заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин. По предварительной информации, он проведет совещание в областном правительстве, а также посетит два предприятия курируемой им космической отрасли - РКЦ «Прогресс» и завод «Кузнецов». Стоит вспомнить, что 

14 марта 2018, 06:13
Сотрудники «ЦСКБ-Прогресс» спроектировали ракету-носитель тяжелого класса

Сотрудники «ЦСКБ-Прогресс» спроектировали ракету-носитель тяжелого класса

Самарское ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» - лидер российского ракетостроения, член крупнейшего в стране общественного объединения - Союза Машиностроителей России, завершил работы по проектированию ракеты-носителя тяжелого класса. Эскизная документация по новому изделию отправлена в Роскосмос, сообщил корреспонденту «ТЕРРЫ» заместитель генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс», 

5 сентября 2013, 02:57
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