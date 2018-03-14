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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах 

14 марта 2018, 05:24
Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти 

14 марта 2018, 12:00
Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре

В среду, 14 марта, в Самару приедет заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин. По предварительной информации, он проведет совещание в областном правительстве, а также посетит два предприятия курируемой им космической отрасли - РКЦ «Прогресс» и завод «Кузнецов». Стоит вспомнить, что 

14 марта 2018, 06:13
Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

13 марта 2018, 04:54
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело

На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела против генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, руководитель космического предприятия заключил с одной из организаций договор на покупку 
15 февраля 2018, 05:06
Директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина могут отстранить от занимаемой должности

Директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина могут отстранить от занимаемой должности

16 февраля может быть отстранен от должности генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Соответствующее ходатайство уже поступило в Самарский районный суд, и его рассмотрение назначено на пятницу. Руководителя космического предприятия подозревают в превышении должностных полномочий.

Напомним, что 15 февраля 
15 февраля 2018, 03:50
3 миллиарда на новые станки

3 миллиарда на новые станки

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" готов заплатить 2 миллиарда 980 миллионов рублей за поставку трех комплексов оборудования. Оно будет предназначено для сварки трением баков ракет-носителей "Союз". Речь идет о фрезерно-сварочных станках, оборудованных встроенной системой контроля и мониторинга работ, а также дефектоскопами. 

31 октября 2017, 02:22
Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России

Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России

Двигатель, который позволит самолетам перемещаться и в атмосфере Земли, и в ближнем космосе, появился в России. Его представят на форуме «Армия-2016».
Двигатель планируют использоваться на перспективном воздушно-космическом самолете. Созданная отечественными инженерами силовая установка получит два режима: для полета в атмосфере 

13 июля 2016, 03:21
Рогозин: Космическая медицина РФ победит ожирение

Рогозин: Космическая медицина РФ победит ожирение

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что космический опыт поможет врачам преодолеть ожирение жителей нашей страны. По его мнению, развитие инфраструктуры в космосе и производство новых препаратов окажет помощь в борьбе против развивающихся болезней.
Совершенствование космической индустрии предоставляет больше возможностей не только 

1 июля 2016, 03:43
ЦНИИмаш забраковал самарскую метановую ракету для Восточного

ЦНИИмаш забраковал самарскую метановую ракету для Восточного

«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» не поддержал проект строительства на космодроме Восточный многофункционального ракетно-космического комплекса для запуска носителей с метановыми двигателями, разработкой которых сейчас занимается самарский РКЦ «Прогресс». В ЦНИИмаш считают, что стартовую позицию на Восточном лучше всего проектировать для ракет 

13 мая 2016, 11:41
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