В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.
«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Подробности о визите вице-премьера Дмитрия Рогозина в Самару – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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