В рамках своего визита в Самару вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин побывал на заводе «Кузнецов». Там он осмотрел двигатель НК-32 второй серии для ракетоносца Ту-160М2. В рамках гособоронзаказа предприятие восстанавливает его серийное производство, которое было прекращено в 1993 году.
Ранее федеральный чиновник нанес визит на РКЦ «Прогресс». Там он вместе с главой региона Дмитрием Азаровым осмотрел цеха окончательной сборки и испытаний ракетоносителей.
Подробности визита Дмитрия Рогозина в Самару смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА».
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