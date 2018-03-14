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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.

«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации 

14 марта 2018, 03:59
Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведет совещание в Самаре

В среду, 14 марта, в Самару приедет заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин. По предварительной информации, он проведет совещание в областном правительстве, а также посетит два предприятия курируемой им космической отрасли - РКЦ «Прогресс» и завод «Кузнецов». Стоит вспомнить, что 

14 марта 2018, 06:13
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

Самарское предприятие – ПАО «Кузнецов» в ближайшие два года получит от ОДК 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов рублей уже вложены в развитие и модернизацию производства, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Эта информация была озвучена в понедельник, 5 

6 марта 2018, 04:21
Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

ПАО «Кузнецов» увеличит уставный капитал почти на 27 миллиардов рублей. Совет директоров самарского предприятия утвердил решение о проведении очередной допэмиссии акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Но купить одну можно будет за 

18 июля 2017, 09:30
ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

13 сентября предприятие, входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ПАО "Кузнецов" получило флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». В торжественной обстановке представителям коллектива ее вручил губернатор  Самарской области Николай Меркушкин. 
Церемония вручения прошла  в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

14 сентября 2016, 11:08
Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России

Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России

Двигатель, который позволит самолетам перемещаться и в атмосфере Земли, и в ближнем космосе, появился в России. Его представят на форуме «Армия-2016».
Двигатель планируют использоваться на перспективном воздушно-космическом самолете. Созданная отечественными инженерами силовая установка получит два режима: для полета в атмосфере 

13 июля 2016, 03:21
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