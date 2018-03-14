Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России Двигатель, который позволит самолетам перемещаться и в атмосфере Земли, и в ближнем космосе, появился в России. Его представят на форуме «Армия-2016».

Двигатель планируют использоваться на перспективном воздушно-космическом самолете. Созданная отечественными инженерами силовая установка получит два режима: для полета в атмосфере …